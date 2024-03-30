Koşun Kaos Var: Demet Akalın'ın Jess Molho'yu Takipten Çıkarması "Aralarına Kara Kedi mi Girdi?" Dedirtti
Koşun Kaos Var: Demet Akalın'ın Jess Molho'yu Takipten Çıkarması "Aralarına Kara Kedi mi Girdi?" Dedirtti
Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın'ın Jess Molho'yu takipten çıkarması 'ikilinin arasına kara kedi mi girdi?' diye düşündürttü.
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Pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi olan Demet Akalın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.
Demet Akalın dobra tavırları, samimi açıklamaları ve yeri geldiğinde kimseyi tanımamasıyla artık bir ikon haline geldi biliyorsunuz ki.
Ünlü şarkıcı şimdilerde Jesse Molho ile birlikte Gel Konuşalım isimli televizyon programında sunuculuk yapıyor.
Ünlü ikili çoğu zaman çok eğlenseler de...
Kimi zaman da ters düşüyorlar. Hatta birbirleri ile sık sık atışıyorlar desek yeri!
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Ancak geçtiğimiz saatlerde Demet Akalın'dan beklenmedik bir hamle geldi! Ünlü şarkıcı partneri Jess Molho'yu Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.
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Molho ise partnerini hala takip ediyor 👇🏻 Jess Molho'nun Demet Akalın'ı hala takip ediyor olması ise yaşananların tek taraflı olduğunu düşündürttü ancak ikilinin arasına giren kara kedinin sebebi de merak konusu oldu.
Sizce Demet Akalın Jess Molho'yu neden takipten çıkmış olabilir? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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