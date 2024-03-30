Bambaşka Birine Dönüştü: Radikal Bir Karar ile Saçlarını Kestiren Hazal Kaya'nın Yeni Görünümünü Oyluyoruz!
Bambaşka Birine Dönüştü: Radikal Bir Karar ile Saçlarını Kestiren Hazal Kaya'nın Yeni Görünümünü Oyluyoruz!
Hem ekranların hem magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri olan Hazal Kaya radikal bir karar ile saçlarını kestirdi! Yeni görünümüyle bambaşka birine dönüşen Hazal Kaya'nın yeni tarzını gelin birlikte oylayalım!
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Kimileri için Nihal kimileri için hala Feriha olan başarılı oyuncu Hazal Kaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur!
2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la dünyaevine giren Hazal Kaya, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden bir tanesi.
Biraz dobra biraz sivri dilli ünlü oyuncu katıldığı her programda anlattıklarıyla da olay oluyor biliyorsunuz ki. Kendisinin özel hayatıyla da kariyeriyle de ilgili hikayelerini sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Hazal Kaya'nın bu sefer gündeme gelmesinin sebebi ise bambaşka! Ünlü oyuncunun saçlarıyla oynamayı sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu seferki değişiklik çok radikal oldu!
Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu yeni haliyle hayranlarını şoke etti. Gelin Kaya'nın yeni tarzına birlikte bakalım!
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İşte Hazal Kaya'nın yeni tarzı 👇🏻 Şimdi gelelim asıl olaya! Hazal Kaya'nın yeni tarzını bir de size soralım istedik.
Siz ünlü oyuncunun kısa saçlarını beğendiğiniz mi? Gelin oylayalım!
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