Eski Dansçı Demet Özdemir, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Performansını Yorumladı!
Eski Dansçı Demet Özdemir, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Performansını Yorumladı!
Eski profesyonel dansçı Demet Özdemir, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün dans performansını yorumladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber'in dansı da kıyafeti de dizi daha yayınlanmadan akım haline gelmişti hatırlarsanız.
Yayınlandığı günden beri olay haline gelen Dilber dansını birçok ünlü isimden izledik. Tabii İnci Taneleri'ni beğenen kadar eleştiren de oldu.
İzleyen izlemeyen herkes Dilber hakkında yorum yaptı desek yeri! Son olarak eski profesyonel dansçı Demet Özdemir'den Dilber yorumu geldi.
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün dans performansını yorumlayan Özdemir, "Kadının dans ettiği her yerde tamamım ben. Hazar sahneye çok yakıştı" ifadelerini kullandı.
Hazar Ergüçlü'nün dansını çok güzel bulan Özdemir, her kadına dansı çok yakıştırdığını da söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Demet Özdemir'in yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda