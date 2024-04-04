Kızılcık Şerbeti Fatih'in Dizideki Yeni Partneri Özge Özacar ile Pozları "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti Fatih'in Dizideki Yeni Partneri Özge Özacar ile Pozları "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Doğukan Güngör'ün rol arkadaşı Özge Acar ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.
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Kızılcık Şerbeti hayranı değilseniz bile mutlaka dizinin öne çıkan karakterlerinden Fatih ve Doğa'yı duymuşsunuzdur. Tabii Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'na da aşinasızdır diye düşünüyoruz.
Hatırlar mısınız bilmiyoruz ama geçtiğimiz aylarda dizide hayat verdikleri Fatih ve Doğa'nın yaşadığı ilişkiyle hepimizi çileden çıkartan Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da birlikte oldukları iddia edilmişti. Hatta çiftimiz bu ilişkiyi doğrulamamışlardı ama bir aşk yaşandığı ve bittiği çok konuşulmuştu.
Hatta çift ayrıldıktan sonra sette bir öpüşme krizi yaşandığı ve Sıla Türkoğlu'nun Doğukan Güngör ile öpüşmek istemediği için senaryonun değiştirildiği iddia edilmişti.
Daha sonra dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin yeni partneri Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde dizinin hayranlarından bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Doğukan Güngör'ün dizideki partneri Özge Özacar ile paylaştığı kalpli hikaye kısa sürede gündem oldu.
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İşte ünlü oyuncunun paylaşımı 👇🏻 Güngör'ün paylaşımından sonra dizinin hayranları başta olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı "dizi aşkı gerçek oldu" yorumlarında bulundu.
Gelin, ünlü ikilinin paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ikilinin paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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