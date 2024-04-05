Yasemin Erbil'den Survivor'dan Elenen Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Tam Destek!
Yasemin Erbil'den Survivor'dan Elenen Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Tam Destek!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesine yaptığı paylaşım ile tam destek verdi.
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Mehmet Ali Erbil'in 2. evliliğinden doğan kızı Yasemin Erbil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim hem sosyal medya paylaşımları hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Biliyorsunuz ki Yasemin Erbil, bu sıralar Survivor'dan tanıdığımız Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Aşkları dolu dizgin ilerleyen çift, Poyraz'ın Survivor All Star'a katılması nedeniyle çiftimiz şu sıralar biraz özlem yaşıyor olsa da Erbil, sevgilisini yaptığı sosyal medya paylaşımları ile desteklemeyi ihmal etmiyor.
Biliyorsunuz ki Survivor'un dün yayınlanan son bölümünde Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür'ün yer aldığı düelloda şampiyonluğa en yakın isimlerden Poyraz'ın önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip elendi.
Poyraz'ın elenmesiyle birlikte çiftin özlemi sona erdi ve Yasemin Erbil ile Yiğit Poyraz çifti sonunda kavuştu!
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Yasemin Erbil, yarışmadan elenen sevgilisi Poyraz ile yaptığı paylaşıma "Benim şampiyonum" notunu düşerek desteğini göstermeyi ihmal etmedi!
Siz Yasemin Erbil'in paylaşımı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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