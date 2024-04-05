Ateşe Bir Düşen Pir Düşen Serenay Sarıkaya'dan Sevgilisi Mert Demir'in Fotoğrafına Yeni Yorum Geldi!
Ateşe Bir Düşen Pir Düşen Serenay Sarıkaya'dan Sevgilisi Mert Demir'in Fotoğrafına Yeni Yorum Geldi!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son gaz devam ediyor! Sevgilisinin yaptığı hiçbir paylaşımı atlamayan ünlü oyuncu Mert Demir'in son pozunu yine yorumsuz bırakmadı!
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Rol aldığı her yapımda adeta devleşen Serenay Sarıkaya magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Son olarak Aile dizisinde rol alan ve Devin'in yaşadığı her duyguyu iliklerimize kadar hissettiren Serenay Sarıkaya, dizi bittikten sonra inzivaya çekilmiş olsa da hala her hareketi ile konuşulmaya devam ediyor.
Sarıkaya, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatı da en çok ilgi gören oyunculardan bir tanesi! "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun adı Mert Demir ile aşk iddialarına da karışmıştı hatırlarsanız.
İkiliyi yan yana pek göremesek de Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in sahnelerine gitmesinden ve ünlü şarkıcının paylaşımlarına yaptığı yorumlardan ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini biliyoruz.
Sevgilisinin sosyal medya paylaşımlarına yaptığı yorumlar ile çok konuşulan ünlü oyuncu Sarıkaya, Mert Demir'in son pozunu yine boş geçmedi!
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Konser afişini paylaşan Mert Demir'in son postuna Serenay Sarıkaya'dan kalpli güllü emojiler geldi 👇🏻
Mert Demir de sevgilisinin yorumunu karşılıksız bırakmadı tabii. Ünlü şarkıcıdan da Sarıkaya'ya bir kalp emojisi geldi.
Siz ünlü çiftin yorumlaşmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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