Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk'ün Yıllar Önce Çekilen Tatil Görüntülerindeki Halleri Olay Oldu!
Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk'ün Yıllar Önce Çekilen Tatil Görüntülerindeki Halleri Olay Oldu!
Eskiden çok yakın dost şimdilerde ise araları biraz açık olan Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk üçlüsünün yıllar önce çekilen tatil görüntüleri ortaya çıktı. Üç arkadaşın yıllar önceki estetiksiz halleri görenleri şoke etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birdenbire servet sahibi olan, düzenli olarak yaptıkları lüks paylaşımlarla da bu servetin kaynağının nereden geldiğini sorgulatan Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda tutuklandılar biliyorsunuz ki.
Çiftin tutuklanmasından sonra tüm gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Hatta 2019 yılında çekilen "Şampiyonalar ligi" fotoğrafında yer alan herkes Polat soruşturmasına dahil edildi.
Şampiyonalar ligi masasının en dikkat çeken isimleri Dilan Polat ile eski dost ve ortak oldukları bilinen Nez Demir ve Eylül Öztürk'tü hatırlarsanız.
Eski dost diyoruz çünkü hem Nez Demir hem Eylül Öztürk, Dilan Polat tutuklandıktan sonra yaptıkları zehir zemberek açıklamalar ile kendilerinin suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardı.
Hatta Eylül Öztürk, Dilan Polat'ın ünlü olmadığı dönemlerde kendisiyle fotoğrafçı olarak çalıştığını ve kendisinin Nez Demir ile Dilan Polat'a şube açtığı dönemlerde destek olduğunu açıklamıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Araları şimdilerde epey karışık olan eski dostların geçtiğimiz saatlerde yıllar önce çekilen tatil görüntüleri ortaya çıktı!
Dilan ve Engin Polat, Nez Demir, Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan ve Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun hep birlikte tatil yaptığı görüntülerde ünlü isimlerin eski halleri gündem oldu.
Eylül Öztürk, Dilan Polat ve Nez Demir üçlüsünün ortaya çıkan görüntüleri ile şimdiki halleri kıyaslandığında eski hallerinden eser kalmaması da dikkatleri çekti!
İşte o anlar 👇🏻
Siz ünlü isimlerin yıllar önceki görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda