Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk'ün Yıllar Önce Çekilen Tatil Görüntülerindeki Halleri Olay Oldu!

Eskiden çok yakın dost şimdilerde ise araları biraz açık olan Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk üçlüsünün yıllar önce çekilen tatil görüntüleri ortaya çıktı. Üç arkadaşın yıllar önceki estetiksiz halleri görenleri şoke etti!