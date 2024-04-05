Araya Başak Dizer mi Girdi? Çağatay Ulusoy'un Kıvanç Tatlıtuğ ile Küslük Sorusuna Cevabı Kafaları Karıştırdı!
Araya Başak Dizer mi Girdi? Çağatay Ulusoy'un Kıvanç Tatlıtuğ ile Küslük Sorusuna Cevabı Kafaları Karıştırdı!
Kıvanç Tatlıtuğ ile küs olduğu düşünülen Çağatay Ulusoy, muhabirlerin Kıvanç Tatlıtuğ sorularına verdiği cevap ile kafaları fena karıştırdı.
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Hem başarılı oyunculukları hem yakışıklılıkları ile sektörün önde gelen isimlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
Kariyerlerinin yanı sıra özel hayatları ile de sık sık gündeme gelen ünlü ikilinin yakın arkadaş olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz! Daha doğrusu eski iki yakın arkadaş. Çünkü son dönemlerde sık sık ikilinin arasının bozuk olduğu konuşuluyor.
Bunun en büyük nedenlerinden biri ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmiyor olmaları.
İlk kim kimi takipten çıktı? Küslüğün asıl sebebi ne? soruları hem Kıvaç Tatlıtuğ'un hem Çağatay Ulusoy'un hayranları tarafından sorulsa da ne yazık ki iki ünlümüz de bu sorulara karşı susmayı tercih ettiler.
Ancak geçtiğimiz saatlerde Muhabir Online'ın kameralarına yakalanan ünlü oyuncu kendisine sorulan Kıvanç Tatlıtuğ sorularına verdiği cevaplar ile kafaları epey karıştırdı.
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Ulusoy, muhabirlerin "Kıvanç Tatlıtuğ ile birbirinizi takipten çıkmışsınız. Aranıza soğukluk mu girdi?" sorusuna "İkimiz de sosyal medyayı aktif kullanan insanlar değiliz cevabını verdi.
Hiçbir zaman Kıvanç Tatlıtuğ ile takipleşmediğini söyleyen ünlü oyuncu "araya iş yoğunluğu girdi" açıklamalarında bulundu.
Çağatay Ulusoy'un "Onun işleri, benim işlerim, onun çocuğu oldu falan" sözleri ise "eski dostların arasına Başak Dizer mi girdi?" diye sorgulattı.
İşte o anlar 👇🏻
Sizce ünlü ikilinin arasını ne bozmuş olabilir? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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