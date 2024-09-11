Düğün Hemen Kapıda: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Nikah Tarihi ve Bebeklerinin Kaç Aylık Olduğu Belli Oldu!
Düğün Hemen Kapıda: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Nikah Tarihi ve Bebeklerinin Kaç Aylık Olduğu Belli Oldu!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün Pınar Deniz'in yalanlamayıp yüzünü kızartan minik bebeğinin kaç aylık olduğu ve 'çok yakında' dediği düğünün tarihi belli oldu!
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İki yıl önce bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülendiklerinde aşklarını duyuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kimileri tarafından "sahte" bulunsa da ilişkilerini tam gaz yaşamaya devam etti!
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Aşklarını çok göz önünde yaşamasalar da zaman zaman birbirlerine taktıkları "cart curt" gibi enteresan lakaplarla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz yıl Ağustos ayından evlenmeye karar vermişti. Evlilik teklifinin geldiğini, kabul de edildiğini hemen anlamıştık!
Fakat gelin görün ki evlilik teklifinden hemen sonra evlenen çiftlerden olmadılar. Uzunca bir süre bu konu hakkında konuşmak istemediklerini dile getirdiler, hatta en son artık evlilikten vaz mı geçtiler dedikoduları dolaşmaya başlamıştı.
Konuya dair son açıklama bu haziranda Pınar Deniz'den gelmişti. Deniz, "acelemiz yok, akıştayız, evlilik şu anda planımızda değil" demiş konuyu yeniden kapatmıştı.
Birkaç gün önce gelen eylülde evlilik haberi bu yüzden hepimize sürpriz olmuştu. Dün gece muhabirlere evliliği doğrulayan Pınar Deniz, evlilik erkene çekilince çıkan bebek dedikodularını da yalanlamamıştı.
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Haliyle, bebeğin kesin olduğunu kabullenmiştik zaten! Geçtiğimiz dakikalarda minik bebeğin kaç aylık olduğu ve düğünün ne zaman olduğu da ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yıldırım bebek 1.5 aylık, yıldırım nikahı da hemen 6 gün sonra, 17 Eylül'de!
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