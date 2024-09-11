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Kaçmadılar: Hande ve Nazlı'ya Yeni Arkadaş Geldi, Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı Bu Sefer Net Belgelendi!

Kaçmadılar: Hande ve Nazlı'ya Yeni Arkadaş Geldi, Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı Bu Sefer Net Belgelendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 01:24

Geçtiğimiz ay bir restoran çıkışında beraber görüntülenen Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından yeniden görüntülendi. Bu sefer el elelerdi!

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Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Nazlısıyla, ortanca oğlu Hakan ise Handesiyle aşkın tadını çıkarırken, geçtiğimiz ay Sabancı ailesine "yeni gelin" alarmı verilmişti hatırlarsanız.

Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Nazlısıyla, ortanca oğlu Hakan ise Handesiyle aşkın tadını çıkarırken, geçtiğimiz ay Sabancı ailesine "yeni gelin" alarmı verilmişti hatırlarsanız.

Bizler, Hacı ve Hakan'ın yanına küçük kardeşleri Kerim'in eklenmesini beklerken ailenin DJ'i Faruk Sabancı'dan bir aşk haberi gelmişti.

Bizler, Hacı ve Hakan'ın yanına küçük kardeşleri Kerim'in eklenmesini beklerken ailenin DJ'i Faruk Sabancı'dan bir aşk haberi gelmişti.

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, Çengelköy'de romantik bir akşam yemeği çıkışında oldukça aşina olduğumuz bir oyuncuyla görüntülenmişti.

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, Çengelköy'de romantik bir akşam yemeği çıkışında oldukça aşina olduğumuz bir oyuncuyla görüntülenmişti.

En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten bahsediyoruz.

En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç'ten bahsediyoruz.

O zaman da ikilinin yüzünde güller açıyordu fakat herhangi bir açıklamada bulunmamışlardı o zaman. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, geçtiğimiz saatlerde yeniden beraber görüntülendi! Üstelik bu sefer el elelerdi.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, geçtiğimiz saatlerde yeniden beraber görüntülendi! Üstelik bu sefer el elelerdi.
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Mekandan beraber ayrılan çift, çıkışta kendilerini bekleyen muhabirleri kıramadı. Camını açıp sohbet etti! Faruk Sabancı yüzünde bir tebessümle sessiz kaldı ama Esra Bilgiç, "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Her şey yolunda gidiyor" açıklamasında bulundu. Aşk da bu sefer net ve kesin bir şekilde belgelenmiş oldu!

Mekandan beraber ayrılan çift, çıkışta kendilerini bekleyen muhabirleri kıramadı. Camını açıp sohbet etti! Faruk Sabancı yüzünde bir tebessümle sessiz kaldı ama Esra Bilgiç, "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Her şey yolunda gidiyor" açıklamasında bulundu. Aşk da bu sefer net ve kesin bir şekilde belgelenmiş oldu!

E Hande ve Nazlı'ya yeni arkadaş, Sabancılara da yeni gelin adayı hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman!

İşte o anlar:

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