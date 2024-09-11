Türkiye'nin En Güzeli Seçildi: Miss Turkey 2024 Birincisi Belli Oldu!
Türkiye'nin En Güzeli Seçildi: Miss Turkey 2024 Birincisi Belli Oldu!
Geçtiğimiz saatlerde yapılan Miss Turkey 2024 yarışması sona erdi ve Türkiye'nin en güzel kadını belli oldu!
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Senelerdir bir klasik haline dönüşmüş Miss Turkey yarışması, bu sene İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapıldı. Ve yarışma geçtiğimiz dakikalarda sona erdi!
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2 numara İdil Bilgen'in, 4 numara Aylin Molla'nın, 8 numara Cemre Üker'in, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz'ın ve 11 numara Candan Şeviktürk'ün "Miss Turkey Top 5" olarak sıralandığı yarışmada...
Birinci, 2 numara İdil Bilgen oldu! Tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, 24 yaşındaki Bilgen, ve 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu!
Yarışmanın üçüncüsü yani Miss Turkey Supranational 2024 ise 8 numara Cemre Ülker oldu! 23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.
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