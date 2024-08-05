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Sabancılara Yeni Gelin Alarmı: Romantik Yemek Sonrası Muhabirlere Yakalanan Esra Bilgiç Gülücükler Saçtı!

Sabancılara Yeni Gelin Alarmı: Romantik Yemek Sonrası Muhabirlere Yakalanan Esra Bilgiç Gülücükler Saçtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 19:13

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Esra Bilgiç ve Sabancı ailesinin DJ'i Faruk Sabancı'nın gizli aşkı dün gece saatlerinde ortaya çıktı!

KAYNAK: HABERTÜRK

Kaynak: https://www.haberturk.com/esra-bilgic...
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En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç'e mutlaka aşinasınızdır!

En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç'e mutlaka aşinasınızdır!

Diğer ünlü isimlerimize kıyasla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç, duru güzelliği ve nahifliğiyle öne çıkanlardan.

Diğer ünlü isimlerimize kıyasla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç, duru güzelliği ve nahifliğiyle öne çıkanlardan.

Kendisiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten! Çünkü Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre meğer Esra Bilgiç, büyük Sabancı ailesine gelin gitme yolunda ilerliyormuş da bizim haberimiz yokmuş!

Kendisiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten! Çünkü Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre meğer Esra Bilgiç, büyük Sabancı ailesine gelin gitme yolunda ilerliyormuş da bizim haberimiz yokmuş!

"Hangi Sabancı?" dediğinizi duyar gibiyiz. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hacı ve Hakan'ın yanına küçük kardeşleri Kerim'in eklenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz orası kesin fakat bu sefer odağımızda ailenin DJ'i Faruk Sabancı var!

"Hangi Sabancı?" dediğinizi duyar gibiyiz. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hacı ve Hakan'ın yanına küçük kardeşleri Kerim'in eklenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz orası kesin fakat bu sefer odağımızda ailenin DJ'i Faruk Sabancı var!

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, dün gece Çengelköy'de romantik bir akşam yemeği çıkışında Esra Bilgiç'le kameralara yansıdı!

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, dün gece Çengelköy'de romantik bir akşam yemeği çıkışında Esra Bilgiç'le kameralara yansıdı!
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Keyfi pek yerinde olan ikiliden Faruk Sabancı tek kelime etmeden arabaya binerken, Esra Bilgiç etrafa gülücükler saçtı. Aşkı doğrulamadı belki ama o gülücükler cilveler de boşuna değil gibi duruyordu! O anları şöyle bırakalım, kararı siz verin!

Ne diyorsunuz? Esra Bilgiç Sabancılara yeni gelin, Nazlı ve Hande'ye de yeni elti olur mu? Hadi yorumlarda buluşalım!

Ne diyorsunuz? Esra Bilgiç Sabancılara yeni gelin, Nazlı ve Hande'ye de yeni elti olur mu? Hadi yorumlarda buluşalım!

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