Çocuklar İçin Topladığı Bağışları ve Depremi Hatırlattı: Gülben Ergen'den Instagram Yasağına Sert Tepki!
Çocuklar İçin Topladığı Bağışları ve Depremi Hatırlattı: Gülben Ergen'den Instagram Yasağına Sert Tepki!
Instagram'a gelen erişim engeline Gülben Ergen de tepki gösterdi. 6 Şubat depremini ve Çocuklar Gülsün Diye derneği için topladığı bağışları hatırlatan ünlü şarkıcı yasak kararına sert çıktı.
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Instagram'a bir gecede aniden gelen erişim engeli, ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Günlerdir gündemden düşmeyen yasak, hem platform üzerinden para kazanan ve milyonlarca insana ulaşma fırsatı bulanların hem de düşünce ve fikir özgürlüğü elinden çat diye alınan vatandaşların büyük tepkisini çekti.
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Birçok ünlü ismin sessiz kalamadığı yasağa, geçtiğimiz saatlerde bir tepki de Gülben Ergen'den geldi.
12 yılda 53 tane anaokulu açan Çocuklar Gülsün Diye derneğinin kurucusu olan Ergen, öncelikle sosyal medya duyurularıyla çok bağış topladıklarını belirtti.
Ardından 6 Şubat depreminde Instagram'ın ne denli faydası olduğunu, platform sayesinde bölgelere ulaşılabildiğini hatırlattı.
Instagram'ın sesimizi duyurduğumuz mecra olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, "Yasaklar kime fayda getirmiş? Üzerini örttüğümüz ne varsa altında kalırız!" dedi.
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