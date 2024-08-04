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Hakkında Yapılan Yersiz Yorumların Yalan Olduğunu Söyleyen Mert Demir'den "Anne" İtirafı!

Hakkında Yapılan Yersiz Yorumların Yalan Olduğunu Söyleyen Mert Demir'den "Anne" İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 19:14

'Antidepresan'la hayatımıza girip milyonların gönlünde taht kuran, Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, Hakan Gence'ye konuştu. Hakkında söylenenlerin neredeyse hepsinin yalan olduğunu vurgulayan şarkıcı annesinin üzüldüğünü itiraf etti.

KAYNAK: HÜRRİYET

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Antidepresan şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan, ardından çıkardığı tüm şarkılarla da hit olan Mert Demir, kısacık bir zaman içerisinde yıldızını büyük parlatan isimlerden!

Antidepresan şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan, ardından çıkardığı tüm şarkılarla da hit olan Mert Demir, kısacık bir zaman içerisinde yıldızını büyük parlatan isimlerden!

Üstelik kendisinin gündemin tam göbeğinde olmasının sebebi yalnızca kariyerinde yakaladığı başarı değil! Kendisi ülkenin en çok konuşulan ve merak edilen oyuncusu Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Üstelik kendisinin gündemin tam göbeğinde olmasının sebebi yalnızca kariyerinde yakaladığı başarı değil! Kendisi ülkenin en çok konuşulan ve merak edilen oyuncusu Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşıyor biliyorsunuz.

İkili kimileri tarafından çok yakıştırılırken koca bir kesim de bu aşkın tamamen PR'dan ibaret olduğunu savunuyor ve böyle bir aşkın gerçekten yaşanıyor olmasını ihtimal dahilinde tutmuyor...

İkili kimileri tarafından çok yakıştırılırken koca bir kesim de bu aşkın tamamen PR'dan ibaret olduğunu savunuyor ve böyle bir aşkın gerçekten yaşanıyor olmasını ihtimal dahilinde tutmuyor...

Belki denk gelmişsinizdir, Mert Demir'in annesiyle, Serenay Sarıkaya'nın da en önden izlediği konserinde tanışmıştık.

Belki denk gelmişsinizdir, Mert Demir'in annesiyle, Serenay Sarıkaya'nın da en önden izlediği konserinde tanışmıştık.

Oğlunun Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk hakkında oldukça mütevazı konuşan bir de müstakbel gelinini öven annenin röportajının tamamından bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Mert Demir, ilk defa annesiyle ilgili bir itirafta bulundu. Hakkında yapılan yorumların ve varsayımların hemen hemen hepsinin yalan olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Beni hiç etkilemiyor ama annem etkilenebiliyor" dedi.

Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Mert Demir, ilk defa annesiyle ilgili bir itirafta bulundu. Hakkında yapılan yorumların ve varsayımların hemen hemen hepsinin yalan olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Beni hiç etkilemiyor ama annem etkilenebiliyor" dedi.

'Hakkımda söylenen belki son bir senedeki birçok şey yalan, yine de ben hiç etkilenmiyorum bunlardan. :pushpin: Ama annem etkilenebiliyor. “Oğlum sana şöyle söylediler” diyor, “Anne dinleme onları” diyorum.'

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