Meta, Türkçe Bilen Yönetici İlanı Verdi: İmla Hatası Kraliçesi Demet Akalın Göreve Koştu!
Meta, Türkçe Bilen Yönetici İlanı Verdi: İmla Hatası Kraliçesi Demet Akalın Göreve Koştu!
BTK’nın Instagram’a erişim engelleme kararı aldığı gün Meta'nın 'Türkçe Bilen Yönetici' iş ilanı açtığı ortaya çıktı! Bilin bakalım bizden göreve ilk kim koştu? 🙈
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Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle beraber ülke ayağa kalktı. Hem platformdan yürüttüğü işini bir anda sürdürememeye başlayanlar hem de düşünce ve fikir özgürlüğü elinden bir gecede alınan vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.
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Birçok ünlü ismin tepkisini net bir şekilde ortaya koyduğu Instagram yasağına ilk gününden beri ısrarcı bir şekilde karşı olanlardan biri de Demet Akalın'dı.
Geçtiğimiz dakikalarda bomba bir detay ortaya çıktı!! Meta'nın BTK’nın Instagram’a erişim engelleme kararı aldığı gün LinkedIn üzerinden "Türkçe Bilen Yönetici" ilanı açtığı fark edildi!🙈
Sosyal medya kullanıcıları göreve, imla ve yazım hatalarıyla meşhur pop kraliçesi Demet Akalın'ı çağırıp goygoyuna hazırlanıyordu ki...
Demet Akalın, adeta "kimsenin bir şey demesine gerek yok, söylenmesi gerekeni söyler, yapılması gerekeni yaparım" diyerek meseleye dahil oldu!
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"Ben hazırım, görev beni bekler" dedi! 😂
Instagram'dan ayrı kalınca boşluğa düştüğü her halinden belli olan Demo, bir de "Türkçe bilen yönetici" ilanına merakına yorum yapanlarla şakalaştı!👇
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Kimseden de cevabını esirgemedi!
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👇 Meta! Aranan kan bulundu, başka kimsecikleri aramana gerek yok...😂
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