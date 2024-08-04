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Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 4 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 4 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 21:30

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli bir tek onları bağlamadı! Sizler için ne yapıp edip Instagramından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!

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Ezgi Mola, oğlu Can'ın keyfini çıkardı, bebeğinin yüzünü yine kapattı.

Ezgi Mola, oğlu Can'ın keyfini çıkardı, bebeğinin yüzünü yine kapattı.

Nazlı Sabancı, Fransa'da poz kesti.

Nazlı Sabancı, Fransa'da poz kesti.

Arzu Sabancı, dizi önerisinde bulundu.

Arzu Sabancı, dizi önerisinde bulundu.

Bengü, Kapadokya'daydı.

Bengü, Kapadokya'daydı.

Berfu Yenenler, oğlu Mete'yle Instagram'ın nabzını tuttu.

Berfu Yenenler, oğlu Mete'yle Instagram'ın nabzını tuttu.
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Birce Akalay, Mezarlık dizisinin setinden selam verdi.

Danla Bilic, ülkenin haline isyan etti.

Danla Bilic, ülkenin haline isyan etti.

Olimpiyatları izlemeye giden Cemal Can Canseven, altın madalya alan sporcuyla selfie çekti.

Olimpiyatları izlemeye giden Cemal Can Canseven, altın madalya alan sporcuyla selfie çekti.

Hande Erçel, kendini dansa verdi.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım da olimpiyatların yolunu tuttu.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım da olimpiyatların yolunu tuttu.
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Gülben Ergen, konserini kaçıranlar için sahnesinden görüntüler paylaştı.

Gülben Ergen, konserini kaçıranlar için sahnesinden görüntüler paylaştı.

Melek Mosso, sporunu ihmal etmedi.

Melek Mosso, sporunu ihmal etmedi.
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