Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 4 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 4 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli bir tek onları bağlamadı! Sizler için ne yapıp edip Instagramından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!
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Ezgi Mola, oğlu Can'ın keyfini çıkardı, bebeğinin yüzünü yine kapattı.
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Nazlı Sabancı, Fransa'da poz kesti.
Arzu Sabancı, dizi önerisinde bulundu.
Bengü, Kapadokya'daydı.
Berfu Yenenler, oğlu Mete'yle Instagram'ın nabzını tuttu.
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Birce Akalay, Mezarlık dizisinin setinden selam verdi.
Danla Bilic, ülkenin haline isyan etti.
Olimpiyatları izlemeye giden Cemal Can Canseven, altın madalya alan sporcuyla selfie çekti.
Hande Erçel, kendini dansa verdi.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım da olimpiyatların yolunu tuttu.
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Gülben Ergen, konserini kaçıranlar için sahnesinden görüntüler paylaştı.
Melek Mosso, sporunu ihmal etmedi.
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