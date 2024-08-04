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Tepkiler Büyüyor: Demet Akalın Instagram'a Getirilen Erişim Engelinin Devam Etmesine Fena Patladı!

Tepkiler Büyüyor: Demet Akalın Instagram'a Getirilen Erişim Engelinin Devam Etmesine Fena Patladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.08.2024 - 13:57

2 Ağustos 2024 tarihinde kapatılan Instagram'ın erişim yasağının devam ettiğini gören Demet Akalın oldukça sert tepki gösterdi!

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En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram 2 Ağustos günü ülkemizde kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından duyurulan erişim yasağı tepkileri de beraberinde getirdi.

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram 2 Ağustos günü ülkemizde kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından duyurulan erişim yasağı tepkileri de beraberinde getirdi.

Erişim engelinin gelmesiyle beraber ortalığı ayağa kalktığı bu gündemde en çok eleştiri yapanlarsa şüphesiz ki milyon takipçileri olan ünlüler oldu.

Erişim engelinin gelmesiyle beraber ortalığı ayağa kalktığı bu gündemde en çok eleştiri yapanlarsa şüphesiz ki milyon takipçileri olan ünlüler oldu.

Getirilen yasağın üzerinden 48 saat geçti ve gözler hala BTK'dan gelecek karardaydı. Sabah 03.00 sularında açılması beklenen Instagram hala erişime açılmadı.

Getirilen yasağın üzerinden 48 saat geçti ve gözler hala BTK'dan gelecek karardaydı. Sabah 03.00 sularında açılması beklenen Instagram hala erişime açılmadı.

Platform açılmadığı için gerek VPN kullanarak gerek DNS ayarlarını değiştirerek Instagram'a bir şekilde erişim sağlamaya devam ettikleri için öfkelenen ünlülerden biri de Demet Akalın oldu.

Platform açılmadığı için gerek VPN kullanarak gerek DNS ayarlarını değiştirerek Instagram'a bir şekilde erişim sağlamaya devam ettikleri için öfkelenen ünlülerden biri de Demet Akalın oldu.

Dobralığı, yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sıkça gündeme adını yazdıran Demet Akalın, Instagram'ın hala kapalı olmasına "Bu kadar tatsızlık içinde niye hala zorluyorsunuz, şu Instagram'ı açın artık!! Kimse tepki de vermiyor maşallah ya!!" diyerek çıkıştı.

Dobralığı, yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sıkça gündeme adını yazdıran Demet Akalın, Instagram'ın hala kapalı olmasına "Bu kadar tatsızlık içinde niye hala zorluyorsunuz, şu Instagram'ı açın artık!! Kimse tepki de vermiyor maşallah ya!!" diyerek çıkıştı.
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Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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