Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇
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Rabia Soytürk:
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Anıl Altan:
Enis Arıkan:
Melodi Erbilliler:
Pınar Sabancı:
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Ebru Polat:
Burcu Biricik:
Ezgi Mola:
Helin Kandemir:
Hakan Sabancı:
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Doğa Rutkay:
Nilgün Belgün:
Hande Doğandemir:
Eda Taşpınar:
Mert Fırat:
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Tolgahan Sayışman:
Deren Talu:
Gamze Erçel:
Serkay Tütüncü:
Ece Seçkin:
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