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Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.08.2024 - 12:26

Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇

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Rabia Soytürk:

Rabia Soytürk:

Anıl Altan:

Anıl Altan:

Enis Arıkan:

Enis Arıkan:

Melodi Erbilliler:

Melodi Erbilliler:

Pınar Sabancı:

Pınar Sabancı:
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Ebru Polat:

Ebru Polat:

Burcu Biricik:

Burcu Biricik:

Ezgi Mola:

Ezgi Mola:

Helin Kandemir:

Helin Kandemir:

Hakan Sabancı:

Hakan Sabancı:
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Doğa Rutkay:

Doğa Rutkay:

Nilgün Belgün:

Nilgün Belgün:

Hande Doğandemir:

Hande Doğandemir:

Eda Taşpınar:

Eda Taşpınar:

Mert Fırat:

Mert Fırat:
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Tolgahan Sayışman:

Tolgahan Sayışman:

Deren Talu:

Deren Talu:

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:

Serkay Tütüncü:

Serkay Tütüncü:

Ece Seçkin:

Ece Seçkin:

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