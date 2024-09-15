Fazıl Say, Çirkin Hakaretlere Maruz Kalan Miss Turkey Birincisi İdil Bilgen Üzerinden İnsanlık Dersi Verdi!
Fazıl Say, Çirkin Hakaretlere Maruz Kalan Miss Turkey Birincisi İdil Bilgen Üzerinden İnsanlık Dersi Verdi!
Miss Turkey birincisi seçildiği günden bu yana gündemden düşmeyen İdil Bilgen'in maruz kaldığı çirkin hakaretlere bir tepki de Fazıl Say'dan geldi.
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Birçok güzel adayın içinden önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, Miss Turkey 2024'un birincisi seçildi ve "Miss Turkey World 2024" ünvanını aldı biliyorsunuz.
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Tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bir yana dursun, Bülent Ersoy ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isim, Bilgen'in güzelliğini masaya yatırıp ağır eleştirilerde bulundu.
İdil Bilgen'in Miss Turkey yarışmasında birincilik kazanmasına tepkiler büyürken, destek sesleri de yükseldi tabii. Ülkede koca bir tartışmaya dönen meseleye, kendisinden gelen açıklama ise "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri insanlar bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" şeklinde olmuştu.
Bilgen'in arkasında durup koruyanlar arasına geçtiğimiz saatlerde Fazıl Say da dahil oldu.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bilgen'in uğradığı hakaret ve lince isyan eden Fazıl Say, bir de güzel insanlık dersi verdi!
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Boş yapma fazıl 😬
Bu kadar tartışmalar olmasa ne zaman güzellik yarışması olduğundan bile haberimiz olmazdı, genel geçer bir güzel seçilseydi de kimin seçildiği asla umurumuzd... Devamını Gör
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