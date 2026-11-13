Kuzey Makedonya'da Bir Kasabanın Başına Geceleri İnen Başıboş İnekler Dert Oldu

Sayıları 1.000'i aşan inekler, kasabanın çevresindeki tepelerden inerek bahçelere ve ekinlere zarar veriyor. Hayvanlar geceleri ortaya çıkıyor, bahçeleri tahrip ediyor ve ekinleri yiyor.

Bölge halkı, yetkilileri harekete geçmeye çağırmak için protestolar düzenlemeye başladı. Kriva Palanka Belediye Başkanı ise sorunun çözülebilmesi için Başbakan'dan belediyede 30 günlük olağanüstü hal ilan etmesini istiyor.