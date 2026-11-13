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Kuzey Makedonya'da Bir Kasabanın Başına Geceleri İnen Başıboş İnekler Dert Oldu

Kuzey Makedonya'da Bir Kasabanın Başına Geceleri İnen Başıboş İnekler Dert Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 22:43
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Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Kriva Palanka kasabasında yaşayanlar yıllardır başıboş ineklerle uğraşıyor. Geceleri ortaya çıkan hayvanlar bahçelere ve ekinlere zarar veriyor. Sorunun çözülememesi üzerine bölge halkı protestolara başladı.

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Olay Kuzey Makedonya'da yaşanıyor.

Olay Kuzey Makedonya'da yaşanıyor.

Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Kriva Palanka sakinlerinin başı, geceleri ortaya çıkan başıboş ineklerle dertte. Kasaba halkı bu durumdan uzun zamandır şikâyetçi.

Belediye başkanı 30 günlük OHAL istiyor.

Belediye başkanı 30 günlük OHAL istiyor.

Sayıları 1.000'i aşan inekler, kasabanın çevresindeki tepelerden inerek bahçelere ve ekinlere zarar veriyor. Hayvanlar geceleri ortaya çıkıyor, bahçeleri tahrip ediyor ve ekinleri yiyor.

Bölge halkı, yetkilileri harekete geçmeye çağırmak için protestolar düzenlemeye başladı. Kriva Palanka Belediye Başkanı ise sorunun çözülebilmesi için Başbakan'dan belediyede 30 günlük olağanüstü hal ilan etmesini istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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