Kuzey Makedonya'da Bir Kasabanın Başına Geceleri İnen Başıboş İnekler Dert Oldu
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Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Kriva Palanka kasabasında yaşayanlar yıllardır başıboş ineklerle uğraşıyor. Geceleri ortaya çıkan hayvanlar bahçelere ve ekinlere zarar veriyor. Sorunun çözülememesi üzerine bölge halkı protestolara başladı.
Olay Kuzey Makedonya'da yaşanıyor.
Belediye başkanı 30 günlük OHAL istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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