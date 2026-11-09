Yalova'da Dev Yaban Domuzu Köyü Birbirine Kattı: Ağıla Girip Koyunları Korkuttu
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Yalova’nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan dev bir yaban domuzu, tel örgüleri parçalayarak küçükbaş hayvan ağılına girdi. Domuzun koyunlar arasında yarattığı panik, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte detaylar...
Avcıların köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken köye yöneldi.
Ağıla giren domuz, koyunların sağa sola kaçışmasına neden oldu.
Domuz ağılda kısa süre kaldıktan sonra ormanlık alana kaçtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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