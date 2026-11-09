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Yalova'da Dev Yaban Domuzu Köyü Birbirine Kattı: Ağıla Girip Koyunları Korkuttu

Yalova'da Dev Yaban Domuzu Köyü Birbirine Kattı: Ağıla Girip Koyunları Korkuttu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 11:00
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Yalova’nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan dev bir yaban domuzu, tel örgüleri parçalayarak küçükbaş hayvan ağılına girdi. Domuzun koyunlar arasında yarattığı panik, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

İşte detaylar...

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Avcıların köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken köye yöneldi.

Avcıların köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken köye yöneldi.

Kirazlı köyünde izinli ve ruhsatlı avcılar, av köpekleriyle bir yaban domuzunu takip ediyordu. Kaçmaya çalışan domuz, köpeklerden kurtulmak için köye doğru koşmaya başladı. Hızla bir küçükbaş hayvan ağılına yöneldi ve metal tel örgüleri zorlayarak parçaladı.

Ağıla giren domuz, koyunların sağa sola kaçışmasına neden oldu.

Ağıla giren domuz, koyunların sağa sola kaçışmasına neden oldu.

Tel örgüleri aşan domuz, kendini bir anda koyunların arasında buldu. Ürken hayvanlar ağılın içinde sağa sola kaçıştı. Domuzun ağıla girişi ve içeride yaşanan panik, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Domuz ağılda kısa süre kaldıktan sonra ormanlık alana kaçtı.

Domuz ağılda kısa süre kaldıktan sonra ormanlık alana kaçtı.

Ağılda fazla oyalanmayan domuz, kısa süre sonra hızla uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kayboldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ağılda hasar oluştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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