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Suyun Üzerine 67 Bin Plastik Şişeden Yapılan 14 Yüzen Ada Bıraktılar

Suyun Üzerine 67 Bin Plastik Şişeden Yapılan 14 Yüzen Ada Bıraktılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 09:32
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ABD'nin Iowa eyaletindeki Dubuque kentinde, Bee Branch Deresi'ne geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan yüzen adalar yerleştirildi. Üzerleri bitkilerle kaplı adalar, hem suyu temizliyor hem de balıklara ve kuşlara yaşam alanı oluşturuyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Adalar 2017 sonbaharında hazırlanıp paslanmaz çelik kablolarla derenin tabanına sabitlendi.

Adalar 2017 sonbaharında hazırlanıp paslanmaz çelik kablolarla derenin tabanına sabitlendi.

Kablolar, adaların su seviyesi ve akış yönü değiştikçe hareket edebilmesini sağlıyor. Gövdede BPA içermeyen geri dönüştürülmüş PET şişeler kullanıldı. Dört farklı model tasarlandı, adaların büyüklüğü 20 ile 90 metrekare arasında değişiyor.

Üzerlerine bölgeye özgü bitkiler dikildi. Yıl boyunca barınak olsun diye elle seçilen kütükler de adalara yerleştirildi.

Asıl temizlik işi, suyun altına uzanan köklerde gerçekleşiyor.

Asıl temizlik işi, suyun altına uzanan köklerde gerçekleşiyor.

Bitkiler sudaki azot ve fosforu emiyor; böylece bu maddelerin Meksika Körfezi'ndeki ölü bölgeye karışması önleniyor. Kökler ve adanın gövdesi, kirleticileri parçalayan mikroorganizma topluluklarına da ev sahipliği yapıyor.

Adaların çevresinde yavaşlayan su, içindeki tortunun dibe çökmesini sağlıyor. Köklerin arası yavru balıklara sığınak oluyor, adaların üstü de kuşlara dinlenme alanı sunuyor.

Yüzen adalar, kenti sel baskınlarından korumak için yapılan büyük bir projenin parçası.

Yüzen adalar, kenti sel baskınlarından korumak için yapılan büyük bir projenin parçası.

Dubuque'ta bir asır önce yağmur suyu kanalına gömülen Bee Branch Deresi, sel sorununu çözmek için yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgedeki ani seller daha önce 1.300 ev ve işyerini defalarca etkilemişti.

Adaların toplam maliyeti 176 bin dolar oldu, bir kısmı hibe ve bağışlarla karşılandı. Adalar düzenli olarak denetleniyor; 2019'daki kontrolde bazı bitkilerin hayvanlar yüzünden yeniden dikilmesi, kazlara karşı kurulan çitlerin de onarılması gerekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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