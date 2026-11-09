Suyun Üzerine 67 Bin Plastik Şişeden Yapılan 14 Yüzen Ada Bıraktılar
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Adalar 2017 sonbaharında hazırlanıp paslanmaz çelik kablolarla derenin tabanına sabitlendi.
Asıl temizlik işi, suyun altına uzanan köklerde gerçekleşiyor.
Yüzen adalar, kenti sel baskınlarından korumak için yapılan büyük bir projenin parçası.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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