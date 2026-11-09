Suyun Üzerine 67 Bin Plastik Şişeden Yapılan 14 Yüzen Ada Bıraktılar

Dubuque'ta bir asır önce yağmur suyu kanalına gömülen Bee Branch Deresi, sel sorununu çözmek için yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgedeki ani seller daha önce 1.300 ev ve işyerini defalarca etkilemişti.

Adaların toplam maliyeti 176 bin dolar oldu, bir kısmı hibe ve bağışlarla karşılandı. Adalar düzenli olarak denetleniyor; 2019'daki kontrolde bazı bitkilerin hayvanlar yüzünden yeniden dikilmesi, kazlara karşı kurulan çitlerin de onarılması gerekti.