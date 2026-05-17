Strafor ve Bambuyla Yapılan Bu Yüzen Adaların Altında Dev Arıtma Sistemi Çalışıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 10:03

Nepal’de kirlilikten can çekişen göller, mühendislik harikası dev tesislere gerek kalmadan, tamamen yerel ve basit malzemelerle temizleniyor. Strafor, bambu ve bitki köklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan 'yüzen adalar', suyun altında adeta birer biyolojik arıtma fabrikası gibi çalışıyor.

Teknoloji, bilim ve kültür dünyasının nabzını tutan prestijli Wired dergisi, son sayısında Nepal’de çevre temizliğinde çığır açan bir ekolojik girişimi sayfalarına taşıdı.

Hidrolog Soni Pradhanang ve The Small Earth Nepal organizasyonunun ortaklaşa yürüttüğü proje, modern arıtma tesislerinin bulunmadığı veya bütçelerin yetersiz kaldığı bölgeler için doğadan ilham alan, ezber bozan bir alternatif sunuyor.

İlk bakışta Nepal’deki Nagdaha Gölü’nün yüzeyini süsleyen estetik, yeşil peyzaj adacıkları gibi görünen bu yapılar, aslında kirliliğe karşı savaşan yüzer arıtma sulak alanları.

Sistemin çalışma mantığı son derece yalın ancak bir o kadar da etkili: Platform üzerinde yeşeren bitkilerin kökleri, tabandan aşağıya, doğrudan kirlenmiş göl suyuna doğru uzanıyor.

Su altında kalan bu devasa kök ağları, göldeki ekolojik dengeyi bozan aşırı besin maddelerini, ağır metalleri ve kirleticileri bir sünger gibi emerek bünyesine katıyor. Dışarıdan sadece huzurlu bir bahçe gibi görünen bu yapılar, suyun altında kesintisiz çalışan canlı birer filtre görevi üstleniyor.

Bu çevre dostu teknolojinin en güçlü ve takdir toplayan yönü ise düşük maliyeti ve inanılmaz sadeliği.

Devasa beton binalar, karmaşık boru hatları veya pahalı kimyasal tanklar yerine bu sistemde sadece yerel olarak kolayca erişilebilen malzemeler kullanılıyor:

  • Bambu ve Strafor: Adanın su yüzeyinde dengede ve hafif bir şekilde yüzmesini sağlayan ana iskeleti oluşturuyor.

  • Hindistan Cevizi Lifi: Bitki köklerinin tutunabileceği organik ve geçirgen bir zemin hazırlıyor.

  • Plastik Bağlar: Tüm bu hafif malzemeleri bir arada tutarak dalgalara karşı dayanıklı bir platform inşa edilmesini sağlıyor.

Bu malzeme kombinasyonu, projenin dünyanın her yerindeki yerel halklar tarafından kolayca anlaşılmasını, inşa edilmesini ve uygulanmasını sağlıyor.

Nagdaha Gölü’nde elde edilen başarı, çevre sorunlarıyla mücadelenin sadece yüksek bütçeli laboratuvarlara veya ulaşılamaz endüstriyel teknolojilere bağlı olmadığını kanıtlıyor.

Bilim, toplum ve doğanın doğru bir formülle bir araya gelmesiyle, kirlilik gibi devasa bir küresel sorunla yerel düzeyde baş edilebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, yüzen adaların göllerdeki tüm kirlilik sorununu tek başına çözemeyeceğini kabul etse de ekolojik dengesi bozulmuş su kaynaklarını kurtarmak, aşırı yükü hafifletmek ve su yaşamını canlandırmak adına en sürdürülebilir, en estetik ve en pratik yollardan birini sunduğunu belirtiyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
