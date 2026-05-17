Strafor ve Bambuyla Yapılan Bu Yüzen Adaların Altında Dev Arıtma Sistemi Çalışıyor
Nepal’de kirlilikten can çekişen göller, mühendislik harikası dev tesislere gerek kalmadan, tamamen yerel ve basit malzemelerle temizleniyor. Strafor, bambu ve bitki köklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan 'yüzen adalar', suyun altında adeta birer biyolojik arıtma fabrikası gibi çalışıyor.
Teknoloji, bilim ve kültür dünyasının nabzını tutan prestijli Wired dergisi, son sayısında Nepal’de çevre temizliğinde çığır açan bir ekolojik girişimi sayfalarına taşıdı.
Sistemin çalışma mantığı son derece yalın ancak bir o kadar da etkili: Platform üzerinde yeşeren bitkilerin kökleri, tabandan aşağıya, doğrudan kirlenmiş göl suyuna doğru uzanıyor.
Devasa beton binalar, karmaşık boru hatları veya pahalı kimyasal tanklar yerine bu sistemde sadece yerel olarak kolayca erişilebilen malzemeler kullanılıyor:
Nagdaha Gölü’nde elde edilen başarı, çevre sorunlarıyla mücadelenin sadece yüksek bütçeli laboratuvarlara veya ulaşılamaz endüstriyel teknolojilere bağlı olmadığını kanıtlıyor.
