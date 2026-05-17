Gece Mesaisi Başladı: Dağlarda Işıklarla Arıyorlar, Kilosu 35 Lira

Doğayı korumak adına çok sıkı kurallara bağlı olduğunu belirten Yiğen, 'Özel yetki belgesi ve izin alınmadan toplanması kesinlikle yasak. Ayrıca sürdürülebilirlik için topladığımız salyangozların en az bir ceviz tanesi büyüklüğünde olması gerekiyor, küçük olanlara dokunmuyoruz' dedi.

Doğadaki salyangoz miktarının her geçen yıl azaldığına dikkat çeken toplayıcılar, bu durumun iş gücünü de etkilediğini belirtiyor. Eskiden her yerde çok rahat bulunan salyangozların artık nadirleştiğini ifade eden Mehmet Yiğen, 'Geçmiş yıllara oranla salyangoz popülasyonu ciddi şekilde azaldı. Bu yıl doğada az ürün olduğu için dağa salyangoz toplamaya çıkan insan sayısı da geçmişe göre oldukça düştü' diyerek doğadaki bu azalmaya dikkat çekti.