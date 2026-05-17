Gece Mesaisi Başladı: Dağlarda Işıklarla Arıyorlar, Kilosu 35 Lira

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 08:35

Adana’nın Kozan ilçesinde bahar yağmurlarının ardından doğada kendiliğinden ortaya çıkan kara salyangozları, kırsal bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli bir ek gelir kapısı oldu. İlçeye bağlı Kahveli Mahallesi kırsalında özel izin ve yetki belgeleriyle dağlık alanlara çıkan vatandaşlar, ellerinde fenerlerle saatlerce süren gizemli bir gece mesaisi yapıyor.

Otluk ve nemli alanları mesken tutan kara salyangozlarını toplamak için çalışmalar hava karardıktan sonra başlıyor.

Akşam saat 20.00 sularında dağlık arazilere çıkan köylüler, gece yarısı saat 01.00 - 02.00’ye kadar ellerindeki ışıklarla otların arasında salyangoz arıyor. Özellikle yağışlı havaların hemen ardından ortaya çıkan salyangozların kilogramı, tüccarlar tarafından 35 liradan satın alınıyor.

Bölgede salyangoz toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Mehmet Yiğen, bu işin detaylarını ve kurallarını şu sözlerle anlatıyor:

'Yaklaşık 20 tane salyangoz bir araya geldiğinde 1 kilogramı buluyor. Topladığımız ürünleri bölgedeki tek bir tüccara teslim ediyoruz, oradan da Mersin’e gönderiliyor. Biz kesinlikle tüketmiyoruz. Turistlerin yiyecek olarak tükettiğini, ayrıca kozmetik ve ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanıldığını biliyoruz.'

Salyangoz toplamak sanıldığı gibi serbest değil.

Doğayı korumak adına çok sıkı kurallara bağlı olduğunu belirten Yiğen, 'Özel yetki belgesi ve izin alınmadan toplanması kesinlikle yasak. Ayrıca sürdürülebilirlik için topladığımız salyangozların en az bir ceviz tanesi büyüklüğünde olması gerekiyor, küçük olanlara dokunmuyoruz' dedi.

Doğadaki salyangoz miktarının her geçen yıl azaldığına dikkat çeken toplayıcılar, bu durumun iş gücünü de etkilediğini belirtiyor. Eskiden her yerde çok rahat bulunan salyangozların artık nadirleştiğini ifade eden Mehmet Yiğen, 'Geçmiş yıllara oranla salyangoz popülasyonu ciddi şekilde azaldı. Bu yıl doğada az ürün olduğu için dağa salyangoz toplamaya çıkan insan sayısı da geçmişe göre oldukça düştü' diyerek doğadaki bu azalmaya dikkat çekti.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
