Bu Köprüden Geçenler Aynı Anda 4 Ülkeyi Birden Görebiliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 18:20

Dünyanın en ilginç coğrafi noktalarından biri olan Zambezi Nehri üzerinde yükselen Kazungula Köprüsü, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Mimarisiyle değil, konumuyla 'dünyanın en çarpıcı yapılarından biri' kabul edilen bu köprü, üzerinden geçenlerin aynı anda dört farklı ülkeyi birden görmesine olanak tanıyan dünyadaki tek yer olma özelliğini taşıyor.

Mayıs 2021'de hizmete giren Kazungula Köprüsü, Zambiya ve Botsvana’yı birbirine bağlıyor.

Ancak 923 metre uzunluğundaki bu yapıyı özel kılan, her iki yanında Namibya ve Zimbabve sınırlarının bulunması. Dünyanın en kısa ikinci sınırında yer alan bu köprüyü kullanan yolcular, başlarını çevirdiklerinde Botsvana, Namibya, Zambiya ve Zimbabve topraklarını aynı anda görebiliyor.

Kazungula Köprüsü'nün tasarımı alışılmışın aksine kavisli bir yapıya sahip.

Bu tasarım tercihi sadece estetik bir kaygı değil, tam bir siyasi satranç hamlesi:

  • Köprü, komşu ülkeler Zimbabve ve Namibya'nın sınırlarını ihlal etmemek ve karmaşık sınır görüşmelerini atlatmak için yaklaşık 135 metrelik bir açıyla kavisli olarak inşa edildi.

  • Yıllarca güvenilir olmayan feribot sistemine mahkum kalan bölge ticareti, bu karayolu ve demiryolu köprüsü sayesinde hız kazandı.

Haritalara göre Zambezi Nehri'nin ortası, dört ülkenin buluştuğu dünyadaki tek resmi dörtlü sınır noktası (quadripoint) olarak biliniyor.

Bazı uzmanlar, bu noktanın aslında 135 metrelik bir farkla iki ayrı üçlü sınır noktasından oluştuğunu iddia etse de, bölge 'Kazungula Dört Ülke Birleşme Noktası' olarak literatürdeki yerini koruyor.

Benzer yapılar ABD'de (Four Corners) ve Kanada'da eyaletler arasında bulunsa da, ulusal düzeyde dört farklı ülkeyi birbirine bağlayan tek nokta burası.

Ziyaretçiler için sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda nefes kesen bir seyir terası olan köprü, TripAdvisor gibi platformlarda gezginlerden tam not alıyor.

Chobe ve Zambezi nehirlerinin birleştiği noktada muazzam gün batımları sunan köprü, bölgedeki tekne turlarının da en önemli duraklarından biri haline geldi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
