Bu Köprüden Geçenler Aynı Anda 4 Ülkeyi Birden Görebiliyor
Dünyanın en ilginç coğrafi noktalarından biri olan Zambezi Nehri üzerinde yükselen Kazungula Köprüsü, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Mimarisiyle değil, konumuyla 'dünyanın en çarpıcı yapılarından biri' kabul edilen bu köprü, üzerinden geçenlerin aynı anda dört farklı ülkeyi birden görmesine olanak tanıyan dünyadaki tek yer olma özelliğini taşıyor.
Mayıs 2021'de hizmete giren Kazungula Köprüsü, Zambiya ve Botsvana’yı birbirine bağlıyor.
Kazungula Köprüsü'nün tasarımı alışılmışın aksine kavisli bir yapıya sahip.
Haritalara göre Zambezi Nehri'nin ortası, dört ülkenin buluştuğu dünyadaki tek resmi dörtlü sınır noktası (quadripoint) olarak biliniyor.
Ziyaretçiler için sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda nefes kesen bir seyir terası olan köprü, TripAdvisor gibi platformlarda gezginlerden tam not alıyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
