Kıymanın Topaklanmasını Önleyen 4 Altın Yöntem

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 16:58

Mutfakta en sık yapılan hatalardan biri olan kıymanın topaklanması ve lapa haline gelmesi, artık profesyonel bir teknikle tarihe karışıyor. Birçok kişinin soğanı önce kavurarak başladığı bu süreçte, asıl sırrın tencere ısısı ve beklenmedik bir mutfak aleti olan çırpma teli olduğu ortaya çıktı. 

İşte kıymayı kum gibi incecik ve tane tane yapmanızı sağlayacak o yöntemler.

1. Adım: Kızgın Tencere ve Mühürleme

Kıymanın topaklanmasının en büyük nedeni, soğuk tencereye konulmasıdır. Soğuk yüzeyle temas eden kıyma hemen suyunu salar ve birbirine yapışarak iri, sert parçalar oluşturur.

Çözüm: Tencereyi iyice kızana kadar ısıtın. Kıyma yüzeye değdiği anda mühürlenmeli; böylece hem lezzeti içinde kalır hem de dağılması kolaylaşır.

2. Adım: Yağ Miktarını Az Tutun

Sanılanın aksine çok yağ, kıymanın dağılmasına yardımcı olmaz. Kıyma zaten kendi yağını salacağı için tencereye sadece yüzeyi hafif kayganlaştıracak kadar az miktarda sıvı yağ eklemek yeterlidir. Fazla yağ, kıymanın suda yüzmesine ve yapışmasına neden olur.

3. Adım: Ezber Bozan Yöntem Çırpma Teli

Kaşık yerine çırpma teli kullanın.

Uygulama: Kıyma tencereye alındıktan sonra çırpma teliyle sürekli ezerek ve karıştırarak kavurun. Telin dişleri, kıyma parçalarını birbirinden ayırarak iri topakların oluşmasını engeller. Yaklaşık 2-3 dakikalık bu işlem sonunda kıyma, kum gibi ince ve homojen bir yapı kazanır.

4. Adım: Soğanı En Son Ekleyin

Mutfaktaki en yaygın hata, soğanı kıymadan önce veya kıyma pişerken eklemektir. Soğan erken eklenirse kıymanın su salmasına ve topaklanmasına yol açar.

Altın Kural: Kıyma tamamen kavrulup tane tane olduktan sonra doğranmış soğanları ekleyin. Bu sıralama hem kıymanın dokusunu korur hem de yemeğin lezzet dengesini en üst seviyeye çıkarır.

Neden Sabırlı Olmalısınız?

Kıymanın topaklanmaması için pişirme süresince sürekli hareket ettirilmesi gerekir. Kendi haline bırakılan kıyma hızla birleşerek lapa olur. Sabırla çırpma teliyle ezmeye devam ettiğinizde, kıymanın lapa değil, profesyonel restoranlardaki gibi tane tane olduğunu göreceksiniz.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
