İnsanlara Kapalı Olacak: Dünyanın En Büyük Yeşil Köprüsü İnşa Ediliyor
ABD’nin California eyaletine bağlı Agoura Hills kentinde, mühendislik ve doğa koruma projeleri tarihinde dönüm noktası olacak bir yapı yükseliyor. US-101 otoyolunun tam üzerine inşa edilen devasa köprü, boyutlarıyla görenleri hayrete düşürse de bir özelliğiyle diğer tüm köprülerden ayrılıyor: Bu köprüden tek bir insan veya araç geçmeyecek.
Wallis Annenberg Yaban Hayatı Geçidi adıyla inşa edilen bu yapı, tamamlandığında dünyanın en büyük ekolojik köprüsü unvanını alacak.
Yıllardır yoğun araç trafiği nedeniyle birbirinden kopan ve otoyolu geçmeye çalışırken hayatını kaybeden yaban hayvanları için bu köprü bir kurtuluş yolu olacak.
İnşaatı hızla devam eden bu devasa ekolojik yatırımın 2026 yılı sonunda tamamen bitirilmesi planlanıyor.
