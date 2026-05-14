İnsanlara Kapalı Olacak: Dünyanın En Büyük Yeşil Köprüsü İnşa Ediliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 15:25

ABD’nin California eyaletine bağlı Agoura Hills kentinde, mühendislik ve doğa koruma projeleri tarihinde dönüm noktası olacak bir yapı yükseliyor. US-101 otoyolunun tam üzerine inşa edilen devasa köprü, boyutlarıyla görenleri hayrete düşürse de bir özelliğiyle diğer tüm köprülerden ayrılıyor: Bu köprüden tek bir insan veya araç geçmeyecek.

Wallis Annenberg Yaban Hayatı Geçidi adıyla inşa edilen bu yapı, tamamlandığında dünyanın en büyük ekolojik köprüsü unvanını alacak.

Devasa otoyolun böldüğü doğal yaşam alanlarını birbirine bağlamak için tasarlanan bu yeşil üst geçit, Simi Tepeleri ile Santa Monica Dağları arasında kesintisiz bir koridor oluşturacak.

Yıllardır yoğun araç trafiği nedeniyle birbirinden kopan ve otoyolu geçmeye çalışırken hayatını kaybeden yaban hayvanları için bu köprü bir kurtuluş yolu olacak.

Geçit sayesinde dağ aslanlarından çakallara kadar birçok tür, otoyol engeline takılmadan doğal habitatları arasında güvenle yer değiştirebilecek.

İki büyük bölgeyi birbirine bağlayan bu koridor, türlerin genetik çeşitliliğini korumasına ve popülasyonun sağlıklı kalmasına yardımcı olacak.

İnşaatı hızla devam eden bu devasa ekolojik yatırımın 2026 yılı sonunda tamamen bitirilmesi planlanıyor.

Tamamlandığında üzeri yerel bitki örtüsü ve ağaçlarla kaplanacak olan köprü, dışarıdan bakıldığında otoyolun üzerinden geçen doğal bir tepe görünümünde olacak.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
