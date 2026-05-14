Şehri Terk Edip Köye Yerleştiler: Kurdukları Dev Üretim Üssüyle 30 Aileye Ekmek Kapısı Oldular

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 13:51

Iğdır'da yaşayan İzzet ve Birgül Ova çifti, şehir hayatının karmaşasını geride bırakıp ata yadigarı topraklarına dönerek bölgenin en büyük tarımsal üretim modellerinden birini hayata geçirdi. 150 dönümlük arazide kurdukları bu dev tesis, sadece bir aile işletmesi olmaktan çıkıp 30 aileye düzenli gelir sağlayan dev bir istihdam kapısına dönüştü.

Ova çiftinin başarı hikayesi, aslında zorlu bir süreçle başladı.

Kent merkezinde ticaretle uğraşan İzzet Ova'nın geçirdiği sağlık rahatsızlığı ve işlerin yolunda gitmemesi, çifti radikal bir karar almaya itti. Şehir hayatını bırakan ikili, Iğdır’ın Oba köyündeki ata topraklarına dönerek 'Bu kadar toprağımız var, ekelim biçelim' dedi.

Toprağı en verimli şekilde kullanmak için profesyonel bir sistem kuran çift, 150 dönümlük arazide çeşitliliğe odaklandı:

4 bin metrekarelik yüksek seralarda yıl boyunca üretim yapılıyor. Burada tam 100 bin kök marulun yanı sıra karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana yetiştiriliyor. Arazinin geri kalanında karpuz, kavun, domates ve salatalık üretimi gerçekleştiriliyor. Toprağın yorulmaması için İzzet Ova, sebze ekilen alanları bir iki yıl dinlendirip buğday ekerek verimi maksimumda tutuyor.

Ova çiftinin kurduğu üretim üssü, bölgedeki işsizliğe de merhem oldu.

Aktif üretim sürecinde 30 yerel aileye ve çok sayıda mevsimlik işçiye istihdam sağlanıyor. Özellikle yöredeki kadınların iş gücüne katılımına büyük önem veren çift, aile ekonomilerine doğrudan katkı sağlıyor.

İzzet Ova, stratejilerini şu sözlerle özetliyor: 'Riski bölerek üretim yapıyoruz. Bir ürün para etmezse diğeriyle ayakta kalıyoruz. Hem kendimiz kazanıyoruz hem de çevremize iş olanağı oluşturuyoruz.' 

Tarımın hayati önemine dikkat çeken Birgül Ova ise üretimin ülkenin büyümesi için şart olduğunu vurguluyor: 'Üretmek zorundayız. Bir karış toprağımız varsa mutlaka ekmemiz gerekiyor. Üreten ülke büyüyen ülkedir.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
