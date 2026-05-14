57 Milyon Dolar Harcadılar Ama Kanal Yapmadılar: 30 Milyar Litre Su Yıllardır Kullanılamıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 14:26

İspanya'nın Jaén bölgesinde inşa edilen devasa Siles Barajı, açılışının üzerinden on yıldan fazla süre geçmesine rağmen bölge tarımına tek bir damla su sağlayamadı. 57 milyon euro harcanarak 2015 yılında tamamlanan baraj, 30 hektometreküp (30 milyar litre) su depolama kapasitesine sahip olmasına rağmen, sulama kanalları inşa edilmediği için adeta dev bir süs havuzu olarak bekletiliyor.

Sierra del Segura bölgesindeki tarım arazilerine can suyu olması beklenen proje, mühendislik tarihine geçecek bir planlama hatasına dönüşmüş durumda.

Barajın gövdesi ve ana yapısı tamamen hazır olsa da, suyu tarlalara taşıyacak olan dağıtım sistemleri ve boru hatları hâlâ sadece kağıt üzerinde.

Ana projenin tamamlanmasına rağmen 'son etap' olarak adlandırılan dağıtım ağının yapılmaması, milyonlarca euroluk kamu yatırımının atıl kalmasına neden oldu.

Barajın bir türlü tam kapasite çalışamamasının arkasında teknik sorunlardan ziyade siyasi ve bürokratik engeller yatıyor.

Merkezi hükümet barajın finansmanı ve inşasını üstlenirken, ikincil şebekeler ve yerel kanalların sorumluluğu farklı idarelere verilmiş durumda. Kanalların masraflarını kimin karşılayacağı ve bakımını kimin üstleneceği konusundaki uzlaşmazlıklar, projeyi bir belirsizlik döngüsüne soktu.

İspanya'nın kuraklıkla mücadele ettiği ve su güvenliğinin stratejik değer kazandığı bir dönemde, 30 milyar litre suyun boşa beklemesi çiftçileri isyan noktasına getirdi.

Üreticiler suyun geleceği vaadiyle yaptıkları yatırımlarda öngörülebilirliği kaybetti.

Nehirlerin ve ekosistemin yapısını değiştiren bu devasa inşaatın sosyal ve ekonomik bir fayda sağlamaması, projeye yönelik çevresel eleştirileri daha da güçlendiriyor.

Geçen on yıl içinde lisansların süresi dolarken, projelerin güncellenmesi ve artan maliyetler barajın nihai faturasını daha da kabartıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
