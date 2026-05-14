12 Yeni Tramvaydan İlki Raylara İniyor: Montaj Tamamlandı, Tam 42 Metre
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu taşımayı modernize etmek ve kapasiteyi artırmak amacıyla yürüttü dev yatırımda ilk somut adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temin edilen 12 yeni tramvaydan ilki, Samsun'a getirilerek Tekkeköy'deki SAMULAŞ depo sahasına indirildi. 42 metre uzunluğundaki yerli üretim dev araç, testlerin ardından Samsun halkının hizmetine sunulacak.
Samsun’a getirilen yeni tramvaylar, sadece kapasiteleriyle değil, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Halen 29 tramvayın hizmet verdiği 35,5 kilometrelik hatta, yeni araçların tamamının devreye girmesiyle tramvay sayısı 41'e yükselecek.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilk tramvayın teslim alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yatırımın Samsun’un gelişen şehircilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı.
SAMULAŞ depo sahasına indirilen ilk tramvayın montaj işlemleri uzman ekipler tarafından başlatıldı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
