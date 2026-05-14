12 Yeni Tramvaydan İlki Raylara İniyor: Montaj Tamamlandı, Tam 42 Metre

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 15:41

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu taşımayı modernize etmek ve kapasiteyi artırmak amacıyla yürüttü dev yatırımda ilk somut adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temin edilen 12 yeni tramvaydan ilki, Samsun'a getirilerek Tekkeköy'deki SAMULAŞ depo sahasına indirildi. 42 metre uzunluğundaki yerli üretim dev araç, testlerin ardından Samsun halkının hizmetine sunulacak.

Samsun’a getirilen yeni tramvaylar, sadece kapasiteleriyle değil, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ankara'da üretilen araçlar, yüzde 74 yerlilik oranıyla Türkiye’nin bu alandaki en başarılı projeleri arasında yer alıyor. Şehrin sembol renkleri olan kırmızı-beyaz-siyah şeklinde tasarlanan tramvaylar, estetik görüntüsüyle Samsun’un modern ulaşım kimliğine değer katmaya hazırlanıyor.

Halen 29 tramvayın hizmet verdiği 35,5 kilometrelik hatta, yeni araçların tamamının devreye girmesiyle tramvay sayısı 41'e yükselecek.

Bu dev hamleyle;

  • Her bir yeni tramvay tam 402 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

  • Günlük yaklaşık 100 bin yolcunun taşındığı 43 istasyonlu hatta, bekleme süreleri kısalacak ve konfor artacak.

  • 7 modülden oluşan ve 42 metre uzunluğa sahip olan araçlar, karayoluyla iki parça halinde kente getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilk tramvayın teslim alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yatırımın Samsun’un gelişen şehircilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı.

Doğan, 'Yeni tramvaylarımız hemşehrilerimize daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir seyahat imkanı sunacak. Montaj ve kapsamlı test süreçlerinin ardından ilk aracımız raylı sistem hattımızda hizmet vermeye başlayacak. Diğer tramvaylarımız da etap etap şehrimize kazandırılacak.' ifadelerini kullandı.

SAMULAŞ depo sahasına indirilen ilk tramvayın montaj işlemleri uzman ekipler tarafından başlatıldı.

Montajın tamamlanmasının ardından araç, güvenlik ve performans testleri için boş olarak raylara çıkacak. Tüm testlerden başarıyla geçmesi durumunda ise Samsun sokaklarında yolcu taşımaya başlayacak.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
