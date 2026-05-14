article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Banyo Dolabına Bir Parça Tebeşir Atın ve Bekleyin

Banyo Dolabına Bir Parça Tebeşir Atın ve Bekleyin

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 17:37

Genellikle okul tahtalarından veya çocukların kaldırım çizimlerinden hatırladığımız tebeşir, ev işlerinde ezber bozan bir yardımcıya dönüştü. Özellikle banyo lavabolarının altında biriken rutubet, küf kokusu ve nem sorununa karşı tebeşir kullanmak, profesyonel temizlikçilerin bile tercih ettiği gizli bir yöntem haline geldi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tebeşirin ev temizliğinde bu denli etkili olmasının temel sebebi, içeriğindeki sıkıştırılmış alçı ve kireç yapısının yüksek emiş gücüdür.

Tebeşirin ev temizliğinde bu denli etkili olmasının temel sebebi, içeriğindeki sıkıştırılmış alçı ve kireç yapısının yüksek emiş gücüdür.

Havadaki nemi hızla hapseden tebeşir çubukları, banyo dolapları gibi havalandırması zor alanlarda şu faydaları sağlıyor:

  • Küf Kokusunu Gideriyor: Kapalı alanlarda hapsolan nemin neden olduğu o ağır ve bayat koku, tebeşir sayesinde nötralize ediliyor.

  • Küf ve Mantarı Engelliyor: Fazla nemi havadan uzaklaştırdığı için dolap içlerinde küf veya mantar oluşumunun önüne geçiyor.

  • Paslanmayı Durduruyor: Sadece banyoda değil, alet çantalarında veya bahçe setlerinde kullanıldığında metal eşyaların paslanmasını önlüyor.

Bu pratik yöntemi hayata geçirmek oldukça basit.

Bu pratik yöntemi hayata geçirmek oldukça basit.

Birkaç parça tebeşiri bir rafa koyabilir veya üstü açık plastik bir torba içinde dolabın uygun bir noktasına asabilirsiniz. Tebeşirlerin nem emme kapasitesini koruması için ayda bir kez veya ıslandığını fark ettiğinizde yenisiyle değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Tebeşirin mucizevi etkisi sadece lavabo altıyla sınırlı değil.

Tebeşirin mucizevi etkisi sadece lavabo altıyla sınırlı değil.

Bu minerali evinizin diğer sorunlu bölgelerinde de kullanabilirsiniz:

Dolaplar ve Giysiler: Gardıroplardaki nemi alarak kıyafetlerin ferah kalmasını sağlar.

Mutfak ve Çamaşır Odaları: Yağ lekelerini çıkarma ve nem dengesini koruma konusunda yardımcı olur.

Gümüşler: Gümüş takı veya takımların olduğu kutuya konulduğunda kararmayı geciktirir.

Evinizde nemli ve havasız kalan her köşe için maliyeti düşük, etkisi büyük olan bu tebeşir yöntemini deneyerek küf kokusundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın