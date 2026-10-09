Kanalın Ortasına 10 Tonluk Yüzen Ada Yerleştirdiler

Save the Harbor/Save the Bay'in icra direktörü Chris Mancini, 'Daha fazla insanın ilgisini kıyıya çektiğini görmek istiyorum' dedi. Biomatrix Water'ın kurucusu Galen Fulford ise yapıyı 'dev bir saksı sepetine' benzetti ve 'Doğayla kent ortamının iç içe olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum' diye konuştu.

Boston'da bu ilk deneme değil. Kentteki Charles Nehri'nde de 2020'den bu yana benzer bir yüzen sulak alan bulunuyor.