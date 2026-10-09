Kanalın Ortasına 10 Tonluk Yüzen Ada Yerleştirdiler
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Boston'un taş duvarlarla çevrili Fort Point Kanalı'nda artık suyun üzerinde küçük, yeşil bir ada yüzüyor. Geri dönüştürülmüş borular, paslanmaz çelik ve kompostla kurulan bu yapı, kanalın yaklaşık iki yüzyıl önce kaybettiği doğal yaşam alanını geri getirmeyi amaçlıyor.
İşte detaylar...
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Yapı bir haftadan kısa sürede kuruldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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