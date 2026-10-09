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Yaşam
Kanalın Ortasına 10 Tonluk Yüzen Ada Yerleştirdiler

Kanalın Ortasına 10 Tonluk Yüzen Ada Yerleştirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 11:32
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Boston'un taş duvarlarla çevrili Fort Point Kanalı'nda artık suyun üzerinde küçük, yeşil bir ada yüzüyor. Geri dönüştürülmüş borular, paslanmaz çelik ve kompostla kurulan bu yapı, kanalın yaklaşık iki yüzyıl önce kaybettiği doğal yaşam alanını geri getirmeyi amaçlıyor.

İşte detaylar...

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Yapı bir haftadan kısa sürede kuruldu.

Yapı bir haftadan kısa sürede kuruldu.

Kâr amacı gütmeyen Save the Harbor/Save the Bay kuruluşu, gayrimenkul şirketi Alexandria ile birlikte Mayıs 2026'da adayı kanala yerleştirdi. Yaklaşık 130 metrekarelik yapı, küçük bir evin taban alanı kadar yer kaplıyor. Üzerinde New England bölgesine özgü, tuza dayanıklı bir düzine kadar bitki türü bulunuyor.

Adayı İskoç şirketi Biomatrix Water tasarladı. Şirket 20'den fazla ülkede 200'ü aşkın proje hayata geçirmiş olsa da bu proje, tuzlu suda kurulduğu için ayrı bir önem taşıyor.

Bitkilerin kökleri balıklara sığınak olacak.

Bitkilerin kökleri balıklara sığınak olacak.

Kanalın kıyısındaki doğal yaşam alanı, kent 1830'larda kanalı taş istinat duvarlarıyla çevirince yok olmuştu. Şimdi adanın alt yüzeyine midye, deniz tarağı ve süngerlerin tutunması, sarkan köklerin arasında da balıkların ve zooplanktonların barınması bekleniyor.

Yapıyı ayakta tutan şamandıralar, adanın gelgitle birlikte inip kalkmasını sağlıyor. Böylece bitkiler suya girip çıkarak doğal bir sulak alandaki gibi yaşamaya devam ediyor.

Amaç yalnızca doğayı değil, insanları da kıyıya çekmek.

Amaç yalnızca doğayı değil, insanları da kıyıya çekmek.

Save the Harbor/Save the Bay'in icra direktörü Chris Mancini, 'Daha fazla insanın ilgisini kıyıya çektiğini görmek istiyorum' dedi. Biomatrix Water'ın kurucusu Galen Fulford ise yapıyı 'dev bir saksı sepetine' benzetti ve 'Doğayla kent ortamının iç içe olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum' diye konuştu.

Boston'da bu ilk deneme değil. Kentteki Charles Nehri'nde de 2020'den bu yana benzer bir yüzen sulak alan bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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