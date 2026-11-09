Dağdan Toplayıp Pekmez, Sirke ve Turşu Yapıyorlar: Ürünler Şehirlere Gönderiliyor
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Kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamak için arkadaşlarıyla birlikte imece usulü üretim yapıyor.
Dağdan toplanan alıçlar sirke, pekmez ve turşuya dönüşüyor.
Yöresel ürünler başta İstanbul olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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