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Dağdan Toplayıp Pekmez, Sirke ve Turşu Yapıyorlar: Ürünler Şehirlere Gönderiliyor

Dağdan Toplayıp Pekmez, Sirke ve Turşu Yapıyorlar: Ürünler Şehirlere Gönderiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 10:11
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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, dağdan topladıkları bitkileri pekmez başta olmak üzere yöresel lezzetlere dönüştürüyor. İmece usulü hazırlanan doğal ürünler satışa sunuluyor, elde edilen gelir de aile bütçesine katkı sağlıyor.

 İşte detaylar...

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Kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamak için arkadaşlarıyla birlikte imece usulü üretim yapıyor.

Kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamak için arkadaşlarıyla birlikte imece usulü üretim yapıyor.

Üretime katılan Hacer Erdir, işi arkadaşlar arasında yardımlaşarak yürüttüklerini anlatıyor. Erdir, “Biz arkadaşlar arasında imece usulü evimize katkı olsun diye iş yapıyoruz. Hepsi doğal ürünler” diye konuştu.

Dağdan toplanan alıçlar sirke, pekmez ve turşuya dönüşüyor.

Dağdan toplanan alıçlar sirke, pekmez ve turşuya dönüşüyor.

Kadınlar alıçları dağdan kendileri toplayıp getiriyor. Tezgâhta dal turşusu da var, kendi sütlerinden yaptıkları peynir de. Erdir, “Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz. Sirke, pekmez ve turşusunu yapıyoruz. Kendi sütümüzden peynir yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yöresel ürünler başta İstanbul olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Yöresel ürünler başta İstanbul olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Yeşilyurt’ta hazırlanan ürünler artık ilçe sınırlarını aşıyor. Erdir, birbirlerine yardım ederek ürettiklerini belirterek, “İstanbul başta olmak üzere birçok yere gönderiyoruz” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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