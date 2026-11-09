Tarlanın Ortasına Milyonluk Kavşak Yaptılar Ama Ortada Ne Tren Var Ne Demir Yolu
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Macaristan'ın batısındaki Zalaegerszeg kenti yakınlarında, Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan bir dönel kavşak tarlanın ortasında boş bekliyor. Kavşak, yapılması planlanan bir demir yolu hattı ve konteyner terminali için inşa edildi.
İşte detaylar...
Kavşağın tabelasında 500 milyon forintlik AB fonuyla yapıldığı yazıyor.
Terminalin temeli 2021'de atıldı, kavşak ise 2023'ün sonunda tamamlandı.
Demir yolu hattının en erken 2029'da hazır olabileceği belirtiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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