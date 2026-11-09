Tarlanın Ortasına Milyonluk Kavşak Yaptılar Ama Ortada Ne Tren Var Ne Demir Yolu

İhaleyi kazanan firmaya hattı yapmak için iki yıldan fazla süre tanınacak. Budapeşte'deki Yolsuzluk Araştırma Merkezi'nin direktörü István János Tóth, kavşağı pahalıya yapılan ama pek işe yaramayan projeler için kullanılan 'beyaz fil' tanımına örnek gösterdi.

Balaicz ise demir yolu yapıldığında terminal çevresine ikinci bir kavşak yapılacağını söyledi. Bu kavşağın maliyeti 954 milyon forint olacak ve yine AB fonundan karşılanacak.