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Tarlanın Ortasına Milyonluk Kavşak Yaptılar Ama Ortada Ne Tren Var Ne Demir Yolu

Tarlanın Ortasına Milyonluk Kavşak Yaptılar Ama Ortada Ne Tren Var Ne Demir Yolu

Avrupa Birliği
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 09:13
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Macaristan'ın batısındaki Zalaegerszeg kenti yakınlarında, Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan bir dönel kavşak tarlanın ortasında boş bekliyor. Kavşak, yapılması planlanan bir demir yolu hattı ve konteyner terminali için inşa edildi.

İşte detaylar...

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Kavşağın tabelasında 500 milyon forintlik AB fonuyla yapıldığı yazıyor.

Kavşağın tabelasında 500 milyon forintlik AB fonuyla yapıldığı yazıyor.

Bu tutar yaklaşık 1,5 milyon dolara denk geliyor. Kavşak, lojistik şirketi Metrans'ın yeni demir yolu hattına bağlanacak konteyner terminaline hizmet etmesi için planlandı.

Hat, Adriyatik kıyısından gelen yüklerin Budapeşte'ye uğramadan Macaristan'ın batısından geçip Slovakya, Çekya ve Polonya'ya hızla ulaşmasını sağlayacaktı.

Terminalin temeli 2021'de atıldı, kavşak ise 2023'ün sonunda tamamlandı.

Terminalin temeli 2021'de atıldı, kavşak ise 2023'ün sonunda tamamlandı.

Terminalin temel atma törenine Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó katıldı. Zalaegerszeg Belediye Başkanı Zoltán Balaicz, kavşağı belediyenin AB fonlarının desteğiyle yaptığını anlattı.

Ancak demir yolunun yapımına hâlâ başlanmadı. Nisan 2026 itibarıyla hat, ihale aşamasındaydı.

Demir yolu hattının en erken 2029'da hazır olabileceği belirtiliyor.

Demir yolu hattının en erken 2029'da hazır olabileceği belirtiliyor.

İhaleyi kazanan firmaya hattı yapmak için iki yıldan fazla süre tanınacak. Budapeşte'deki Yolsuzluk Araştırma Merkezi'nin direktörü István János Tóth, kavşağı pahalıya yapılan ama pek işe yaramayan projeler için kullanılan 'beyaz fil' tanımına örnek gösterdi.

Balaicz ise demir yolu yapıldığında terminal çevresine ikinci bir kavşak yapılacağını söyledi. Bu kavşağın maliyeti 954 milyon forint olacak ve yine AB fonundan karşılanacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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