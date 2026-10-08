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Aydın'ın Yenipazar İlçesinde Trafik Lambası Yok: Ulaşım Döner Kavşaklarla İşliyor

Aydın'ın Yenipazar İlçesinde Trafik Lambası Yok: Ulaşım Döner Kavşaklarla İşliyor

Aydın
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 18:48
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Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki ulaşım ağında kırmızı ve yeşil ışıklar görev yapmıyor. İlçe merkezinde trafik, özel kavşak tasarımlarına ve sürücülerin geçiş kurallarına gösterdiği hassasiyete dayanarak sorunsuz ilerliyor.

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Işık yerine kavşak tasarımına güveniyorlar.

Işık yerine kavşak tasarımına güveniyorlar.

İlçede uygulanan düzenin temel dayanağını kavşakların yapılandırılması ve sürücülerin geçiş haklarına uyması oluşturuyor. Döner kavşaklara yaklaşan araçların hızlarını düşürmesi, trafiğin duraksamadan ve ışık beklemeden akmasını sağlıyor. Yenipazar'a dışarıdan gelen sürücüler ise alışageldikleri sinyalizasyon sistemini bulamayınca geçici bir şaşkınlık yaşayabiliyor.

Aydın'ın sakin şehri olarak da biliniyor.

Aydın'ın sakin şehri olarak da biliniyor.

Yenipazar, Cittaslow (sakin şehir) birliği bünyesinde yer alıyor. Yenipazar Kaymakamlığı ilçenin Cittaslow unvanını teyit ederken, Cittaslow Türkiye de Yenipazar'ı Aydın'ın sakin şehri olarak niteliyor. Cittaslow felsefesi yöresel özgünlüğün korunmasını, hayat standardının yükseltilmesini, doğa ve ses kirliliğinin asgariye indirilmesini amaçlıyor ve Yenipazar Belediyesi de ilçenin bu niteliklerini korumaya dönük faaliyetler yürüttüğünü belirtiyor. 

Bir dönem 'trafik lambası olmayan tek il' olarak tanınan Sinop ise 2019'da kent merkezindeki bir kesişim noktasına 20 trafik lambası takılmasıyla bu tanımı yitirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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