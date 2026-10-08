Aydın'ın Yenipazar İlçesinde Trafik Lambası Yok: Ulaşım Döner Kavşaklarla İşliyor

Yenipazar, Cittaslow (sakin şehir) birliği bünyesinde yer alıyor. Yenipazar Kaymakamlığı ilçenin Cittaslow unvanını teyit ederken, Cittaslow Türkiye de Yenipazar'ı Aydın'ın sakin şehri olarak niteliyor. Cittaslow felsefesi yöresel özgünlüğün korunmasını, hayat standardının yükseltilmesini, doğa ve ses kirliliğinin asgariye indirilmesini amaçlıyor ve Yenipazar Belediyesi de ilçenin bu niteliklerini korumaya dönük faaliyetler yürüttüğünü belirtiyor.

Bir dönem 'trafik lambası olmayan tek il' olarak tanınan Sinop ise 2019'da kent merkezindeki bir kesişim noktasına 20 trafik lambası takılmasıyla bu tanımı yitirdi.