article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Büyükbaş Hayvanları Uçakla Taşımaya Başladılar: Türkiye'yle de Görüşüyorlar

Büyükbaş Hayvanları Uçakla Taşımaya Başladılar: Türkiye'yle de Görüşüyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 09:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantin'de 50 yılı aşkın yasağın kalkmasının ardından canlı sığırlar uçakla yurt dışına gönderilmeye başlandı. Afrika'ya bir sevkiyat yapıldı, yenisi için hazırlıklar sürüyor.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayvanlar 5, 10 ya da 20'lik küçük gruplar halinde uçakla taşınıyor.

Hayvanlar 5, 10 ya da 20'lik küçük gruplar halinde uçakla taşınıyor.

Yöntem, ülkeye ithal ürün getiren ve çoğu zaman yurt dışına boş yerle dönen kargo uçaklarından yararlanıyor. Hayvanlar yolculuk boyunca su, yem ve kontrollü sıcaklıkla taşınıyor.

Veteriner Gabriel Carnevale'ye göre bazı durumlarda bu yolculuk, ülke içinde kamyonla yapılan bir taşımadan bile kısa sürebiliyor.

Afrika'ya geçen yıl bir sevkiyat yapıldı, ikinci yükleme için hazırlık sürüyor.

Afrika'ya geçen yıl bir sevkiyat yapıldı, ikinci yükleme için hazırlık sürüyor.

Hayvancılık komisyoncusu Colombo y Colombo'da çalışan Carnevale, 'Afrika'ya yükledik ve kusursuz işledi. Şimdi hazırladığımız başka bir sevkiyat var' dedi. Türkiye ve ABD ile de görüşmeler sürüyor, Kosova'dan da besili inek almak için talep geldi.

Alıcılar gebe süt inekleri, buzağılar ve kesimlik hayvanlar istiyor. Afrika'ya gönderilen hayvanların türü ise açıklanmadı. Deregülasyon Bakanı Federico Sturzenegger de Carnevale'nin videosunu paylaşarak ihracatı kutladı.

Büyük ölçekli ihracatın önünde sağlık protokolleri engeli bulunuyor.

Büyük ölçekli ihracatın önünde sağlık protokolleri engeli bulunuyor.

Arjantin, Şubat 2025'te çıkardığı kararnameyle 1973'ten beri süren kesimlik canlı sığır ihracatı yasağını kaldırdı. Arjantin Canlı Hayvan İhracatçıları Derneği'nin genel sekreteri Fernando Molinari ise uçakla yapılan küçük gönderimlerin, gemiyle binlerce hayvan ihraç etmekten çok farklı olduğunu söylüyor.

Molinari'ye göre ülkedeki sağlık protokolleri tüketim için değil, damızlık hayvanlar için hazırlanmış. Arjantinli ihracatçılar 14-15 şartı yerine getirmek zorundayken Uruguay'da bu sayı üç. Molinari, gemiyle yapılan bir sevkiyatın kârlı olması için yaklaşık 5 bin hayvan gerektiğini de ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın