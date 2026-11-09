Büyükbaş Hayvanları Uçakla Taşımaya Başladılar: Türkiye'yle de Görüşüyorlar

Hayvancılık komisyoncusu Colombo y Colombo'da çalışan Carnevale, 'Afrika'ya yükledik ve kusursuz işledi. Şimdi hazırladığımız başka bir sevkiyat var' dedi. Türkiye ve ABD ile de görüşmeler sürüyor, Kosova'dan da besili inek almak için talep geldi.

Alıcılar gebe süt inekleri, buzağılar ve kesimlik hayvanlar istiyor. Afrika'ya gönderilen hayvanların türü ise açıklanmadı. Deregülasyon Bakanı Federico Sturzenegger de Carnevale'nin videosunu paylaşarak ihracatı kutladı.