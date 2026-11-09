Büyükbaş Hayvanları Uçakla Taşımaya Başladılar: Türkiye'yle de Görüşüyorlar
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Hayvanlar 5, 10 ya da 20'lik küçük gruplar halinde uçakla taşınıyor.
Afrika'ya geçen yıl bir sevkiyat yapıldı, ikinci yükleme için hazırlık sürüyor.
Büyük ölçekli ihracatın önünde sağlık protokolleri engeli bulunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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