Dünyanın İlk Yüzen Süt Çiftliğinde Beklenmedik Son: Artık İnek Yok

Zemin kabarıp yerinden çıkmaya başlayınca inekler için tehlikeli hâle geldi, ahırı temizleyen robot da düzgün çalışamaz oldu. Yerine döşenen yeni zeminin ise gerekli sertifikası yoktu.

Zemin 18 Ağustos'a kadar kurallara uygun hâle getirilmezse çiftliğe ceza kesilecekti. Çiftliğin izni zaten 2028'de bittiği için sahipleri, on binlerce euroluk yeni bir zemine para harcamak yerine çiftliği satışa çıkardı ve 28 inek çiftlikten ayrıldı.