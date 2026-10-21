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Dünyanın İlk Yüzen Süt Çiftliğinde Beklenmedik Son: Artık İnek Yok

Dünyanın İlk Yüzen Süt Çiftliğinde Beklenmedik Son: Artık İnek Yok

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 17:59
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Hollanda'nın Rotterdam limanında suyun üzerine kurulan dünyanın ilk yüzen süt çiftliği, 2019'dan beri inek besliyordu. Ahır zemininde yaşanan sorun yüzünden çiftlik bu yaz ineklerini satmak zorunda kaldı.

Ayrıntılar haberimizde.

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İnekler şehrin artıklarıyla besleniyordu.

İnekler şehrin artıklarıyla besleniyordu.

Floating Farm'ın amacı, gıdayı şehrin içinde ve tüketiciye yakın üretmekti. İneklere Rotterdam'daki bira fabrikalarından çıkan posa, fırınlardan kalan ekmek ve Feyenoord'un sahasından biçilen çim veriliyordu.

Ahırın zemini zamanla bozuldu.

Ahırın zemini zamanla bozuldu.

Zemin kabarıp yerinden çıkmaya başlayınca inekler için tehlikeli hâle geldi, ahırı temizleyen robot da düzgün çalışamaz oldu. Yerine döşenen yeni zeminin ise gerekli sertifikası yoktu.

Zemin 18 Ağustos'a kadar kurallara uygun hâle getirilmezse çiftliğe ceza kesilecekti. Çiftliğin izni zaten 2028'de bittiği için sahipleri, on binlerce euroluk yeni bir zemine para harcamak yerine çiftliği satışa çıkardı ve 28 inek çiftlikten ayrıldı.

Çiftlik kapanmadı, artık peynir üretiyor.

Çiftlik kapanmadı, artık peynir üretiyor.

Floating Farm, Rotterdam yakınlarındaki bir süt çiftliğinden aldığı sütü peynire dönüştürüyor. Suyun üzerindeki işletmede ayrıca aromatik otlar, yenilebilir çiçekler ve sebzeler yetiştiriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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