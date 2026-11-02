El Nino Bir Ülkeyi Daha Vurdu: Uyarılardan Sonra 75 Bin Büyükbaş Hayvan Can Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bolivya, El Nino'nun yol açtığı sel ve kuraklıkla mücadele için olağanüstü hal ilan etti. Hükümet raporuna göre kuraklık 78 bin aileyi etkilerken 75 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.
Detaylar 👇
Kaynak: Al Jazeera
Devlet Başkanı Rodrigo Paz, afetlerle mücadele için kaynak sağlayacak kararnameyi cumartesi günü imzaladı.
El Nino'nun 2026 sonunda zirve yapması ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın