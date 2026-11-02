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El Nino Bir Ülkeyi Daha Vurdu: Uyarılardan Sonra 75 Bin Büyükbaş Hayvan Can Verdi

El Nino Bir Ülkeyi Daha Vurdu: Uyarılardan Sonra 75 Bin Büyükbaş Hayvan Can Verdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 16:17
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Bolivya, El Nino'nun yol açtığı sel ve kuraklıkla mücadele için olağanüstü hal ilan etti. Hükümet raporuna göre kuraklık 78 bin aileyi etkilerken 75 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

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Kaynak: Al Jazeera

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Devlet Başkanı Rodrigo Paz, afetlerle mücadele için kaynak sağlayacak kararnameyi cumartesi günü imzaladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz, afetlerle mücadele için kaynak sağlayacak kararnameyi cumartesi günü imzaladı.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden kararnameyi cumartesi günü imzaladı. Karar, El Nino'nun etkileriyle mücadele için gereken kaynakların serbest bırakılmasını amaçlıyor ve sel ile kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelere daha fazla kurtarma ekibi gönderilmesini öngörüyor. Paz, El Nino'nun kuraklık ve seller bakımından 'çok ciddi sonuçları olacağını' belirterek tüm kurumların iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hükümet raporuna göre kuraklık, ülkenin dokuz bölgesinden altısında 78 bin aileyi etkiliyor ve 75 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu. Bolivya'da Aralık 2025'te Santa Cruz bölgesinde yaşanan sellerde de onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

El Nino'nun 2026 sonunda zirve yapması ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

El Nino'nun 2026 sonunda zirve yapması ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

El Nino, yaklaşık iki ila yedi yılda bir yaşanan ve gezegenin doğal hava döngüsünün parçası olan küresel bir iklim olayı. Pasifik Okyanusu'ndaki ısınma, dünya genelinde rüzgar, basınç ve yağış düzenlerinde değişikliklere yol açarak çoğu zaman aşırı hava olaylarına neden oluyor. Bu döngünün kayıtlı tarihin en güçlüsü olabileceği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü eylül başında El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar sürme olasılığının %100'e yakın olduğunu bildirdi. Bilim insanları, El Nino'nun dünya genelinde 450 binden fazla ölüme yol açabileceğini ve en yoksul ülkelerin en ağır etkileneceğini öngörüyor. Komşu Şili'nin başkenti Santiago'da kayıtlara geçen en yağışlı ekim ayı yaşanırken, Peru'daki orman yangınlarında geçen ay en az 12 kişi hayatını kaybetti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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