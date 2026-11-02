El Nino Bir Ülkeyi Daha Vurdu: Uyarılardan Sonra 75 Bin Büyükbaş Hayvan Can Verdi

El Nino, yaklaşık iki ila yedi yılda bir yaşanan ve gezegenin doğal hava döngüsünün parçası olan küresel bir iklim olayı. Pasifik Okyanusu'ndaki ısınma, dünya genelinde rüzgar, basınç ve yağış düzenlerinde değişikliklere yol açarak çoğu zaman aşırı hava olaylarına neden oluyor. Bu döngünün kayıtlı tarihin en güçlüsü olabileceği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü eylül başında El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar sürme olasılığının %100'e yakın olduğunu bildirdi. Bilim insanları, El Nino'nun dünya genelinde 450 binden fazla ölüme yol açabileceğini ve en yoksul ülkelerin en ağır etkileneceğini öngörüyor. Komşu Şili'nin başkenti Santiago'da kayıtlara geçen en yağışlı ekim ayı yaşanırken, Peru'daki orman yangınlarında geçen ay en az 12 kişi hayatını kaybetti.