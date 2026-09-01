Kuyu Kazmaktan Dünyanın En Verimli Tarım Bölgesini Bitirdiler: Toprak 9 Metre Çöktü
ABD’nin California eyaletinde yer alan ve tüm dünyada en verimli tarım havzaları arasında gösterilen San Joaquin Vadisi, onlarca yıldan bu yana aralıksız sürdürülen yoğun ve aşırı yeraltı suyu tüketimi nedeniyle oldukça ciddi bir zemin çökmesi felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgedeki devasa ölçekli sebze, meyve ve kuruyemiş üreticilerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla derin yeraltı kuyularından kontrolsüz biçimde su çekmesi, bölgenin fiziki topoğrafyasında son derece radikal değişikliklere yol açıyor. Uzun seneler boyunca uzmanlarca sürdürülen hassas ölçümler ve uydu takipleri, vadinin belirli noktalarında zemin seviyesinin zaman içerisinde toplamda yaklaşık 9 metre kadar aşağıya alçaldığını son derece net ve kesin bir şekilde belgeliyor.
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Yeraltı Su Seviyelerinin Düşmesi Toprak Katmanlarında Kalıcı Sıkışmaya Yol Açıyor.
Sıkışan Akifer Tabakaları Bölgenin Gelecekteki Su Depolama Kapasitesine Ağır Darbe Vuruyor.
Topraktaki Seviye Değişikliği Sulama Altyapısını İflas Ettirirken Yıkıcı Bir Kısır Döngü Yaratıyor.
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