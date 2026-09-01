article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kuyu Kazmaktan Dünyanın En Verimli Tarım Bölgesini Bitirdiler: Toprak 9 Metre Çöktü

Kuyu Kazmaktan Dünyanın En Verimli Tarım Bölgesini Bitirdiler: Toprak 9 Metre Çöktü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 13:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD’nin California eyaletinde yer alan ve tüm dünyada en verimli tarım havzaları arasında gösterilen San Joaquin Vadisi, onlarca yıldan bu yana aralıksız sürdürülen yoğun ve aşırı yeraltı suyu tüketimi nedeniyle oldukça ciddi bir zemin çökmesi felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgedeki devasa ölçekli sebze, meyve ve kuruyemiş üreticilerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla derin yeraltı kuyularından kontrolsüz biçimde su çekmesi, bölgenin fiziki topoğrafyasında son derece radikal değişikliklere yol açıyor. Uzun seneler boyunca uzmanlarca sürdürülen hassas ölçümler ve uydu takipleri, vadinin belirli noktalarında zemin seviyesinin zaman içerisinde toplamda yaklaşık 9 metre kadar aşağıya alçaldığını son derece net ve kesin bir şekilde belgeliyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://news.stanford.edu/stories/202...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeraltı Su Seviyelerinin Düşmesi Toprak Katmanlarında Kalıcı Sıkışmaya Yol Açıyor.

Yeraltı Su Seviyelerinin Düşmesi Toprak Katmanlarında Kalıcı Sıkışmaya Yol Açıyor.

Yağış rejiminin giderek düzensizleştiği ve yüzey suyu kaynaklarının yetersiz kaldığı kurak dönemlerde üreticilerin zorunlu olarak yeraltı kaynaklarına yönelmesi, akiferler üzerindeki baskıyı katlanarak artırıyor. Yeraltı su seviyesi kritik eşiklerin altına geriledikçe, alt katmanlarda bulunan kil ve silt ağırlıklı ince taneli tortul tabakalar üzerlerindeki devasa kütlenin ağırlığını taşıyamayarak sıkışmaya başlıyor. Bölgede gözlemlenen bu süreç ansızın gerçekleşen bir çökme ya da münferit bir obruk oluşumundan ziyade; geniş tarım arazilerinin, ana ulaşım yollarının ve yerleşim alanlarının onlarca yıla yayılan sinsi ve kademeli alçalması şeklinde ilerliyor.

Sıkışan Akifer Tabakaları Bölgenin Gelecekteki Su Depolama Kapasitesine Ağır Darbe Vuruyor.

Sıkışan Akifer Tabakaları Bölgenin Gelecekteki Su Depolama Kapasitesine Ağır Darbe Vuruyor.

Aşırı su tahliyesinin yarattığı çevresel tahribat yalnızca yeryüzündeki kot kayıplarıyla sınırlı kalmıyor. Derinlerdeki toprak katmanlarının yüksek basınç altında sıkışarak yoğunlaşması, suyun doğal olarak biriktiği ve süzüldüğü mikro gözeneklerin tamamen kapanmasına sebep oluyor. Gözenek yapısının bozulması, yeraltı akiferlerinin su tutma yeteneğini kalıcı olarak kaybetmesi anlamına geliyor. Böylece kontrolsüz tarımsal sulama amacıyla yapılan bilinçsiz tüketim, vadinin sadece mevcut zemin seviyesini düşürmekle kalmayıp, gelecek nesillerin kullanabileceği doğal su rezervlerini de telafisi mümkün olmayacak bir biçimde zarara uğratıyor.

Topraktaki Seviye Değişikliği Sulama Altyapısını İflas Ettirirken Yıkıcı Bir Kısır Döngü Yaratıyor.

Topraktaki Seviye Değişikliği Sulama Altyapısını İflas Ettirirken Yıkıcı Bir Kısır Döngü Yaratıyor.

Zemin kotundaki bu kademeli düşüşler, bölgedeki kritik su nakil hatlarını ve sulama kanallarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Arazi yapısının alçalmasıyla birlikte beton kanalların doğal akış eğimi bozuluyor ve bu durum hatların su taşıma kapasitesinde belirgin düşüşlere neden oluyor. Kuraklık zamanlarında yüzeyden sağlanan su miktarının azalması üreticileri yeniden yeraltı kuyularına yöneltirken, bu tablo sorunun katlanarak büyümesine yol açıyor. San Joaquin Vadisi’nde kaydedilen devasa zemin çökmesi, tarımsal üretim ile yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi arasındaki hassas dengenin ne kadar hayati bir önem taşıdığını tüm dünyaya bir kez daha net biçimde gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın