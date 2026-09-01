Zehirli Toprağa Diktikleri 10 Milyon Ağaç Şehrin Kaderini Değiştirdi
Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Sudbury kenti, onlarca yıl boyunca nikel dökümhanelerinden yayılan emisyonların yarattığı ağır çevresel yıkımın ardından hayata geçirilen ekolojik rehabilitasyon programı sayesinde küresel ölçekte bir başarı modeline dönüştü. Yaklaşık bir asır süren sanayi faaliyetleri sonucunda yayılan kükürt dioksit gazı, bölgedeki bitki örtüsünün tamamen yok olmasına ve toprak yapısının yüksek düzeyde asitlenmesine neden oldu. 1960’lı yıllarda dünyadaki kükürt dioksit salımının yüzde 4’ünü tek başına gerçekleştiren kentte, kayaların karardığı ve bitki örtüsünün kaybolduğu çorak araziler oluştu. Bu yapının simüle ettiği uzay zemini şartları, geçmiş dönemde NASA astronotlarının eğitim sahası olarak kullanılmasına yol açtı.
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