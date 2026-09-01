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Zehirli Toprağa Diktikleri 10 Milyon Ağaç Şehrin Kaderini Değiştirdi

Zehirli Toprağa Diktikleri 10 Milyon Ağaç Şehrin Kaderini Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 11:46
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Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Sudbury kenti, onlarca yıl boyunca nikel dökümhanelerinden yayılan emisyonların yarattığı ağır çevresel yıkımın ardından hayata geçirilen ekolojik rehabilitasyon programı sayesinde küresel ölçekte bir başarı modeline dönüştü. Yaklaşık bir asır süren sanayi faaliyetleri sonucunda yayılan kükürt dioksit gazı, bölgedeki bitki örtüsünün tamamen yok olmasına ve toprak yapısının yüksek düzeyde asitlenmesine neden oldu. 1960’lı yıllarda dünyadaki kükürt dioksit salımının yüzde 4’ünü tek başına gerçekleştiren kentte, kayaların karardığı ve bitki örtüsünün kaybolduğu çorak araziler oluştu. Bu yapının simüle ettiği uzay zemini şartları, geçmiş dönemde NASA astronotlarının eğitim sahası olarak kullanılmasına yol açtı.

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Kaynak: https://laurentian.ca/about/office-of...
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Yerel Yönetim Sanayi Kirliliğine Karşı Kapsamlı Bir Eylem Planı Başlattı

Yerel Yönetim Sanayi Kirliliğine Karşı Kapsamlı Bir Eylem Planı Başlattı

Ekolojik felaketin önüne geçebilmek amacıyla Sudbury yerel yönetimi 1978 yılında çok aşamalı bir rehabilitasyon programını yürürlüğe koydu. İlk olarak yüksek asit oranını düşürmek ve pH seviyesini nötr bir dengeye getirmek için 3 bin 500 hektardan geniş bir alanda kireçleme çalışması yürütüldü. Yüzey erozyonunun önlenmesi adına hızlı çimlendirme hamleleri yapılırken, ardından kitlesel ağaçlandırma seferberliğine geçildi.

Milyonlarca Fidan Doğaya Kazandırılarak Emisyon Oranları Düşürüldü

Milyonlarca Fidan Doğaya Kazandırılarak Emisyon Oranları Düşürüldü

1978 yılından bu yana sürdürülen arazi ıslah çalışmaları kapsamında 10 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu. Programın 10 milyonuncu fidanı; primatolog Jane Goodall, dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve yerel yetkililerin katıldığı özel bir törenle dikildi. Sürecin bir diğer kritik aşamasında ise bölgenin simgesi sayılan tarihi dev baca 'Superstack' 2020 yılında tamamen devre dışı bırakıldı. Bacanın yerine daha küçük iki kule tesis edilerek sanayi kaynaklı emisyon seviyelerinde yarıdan fazla azalma sağlandı. Çevre programı çerçevesinde ayrılan ek fonlarla birlikte, ulusal '2 Milyar Ağaç' projesi kapsamında 2027 yılına kadar 200 bin yeni ağacın daha dikilmesi kararlaştırıldı.

Göllerdeki Su Altı Canlılığı Ve Doğal Habitat Yeniden Canlandı

Göllerdeki Su Altı Canlılığı Ve Doğal Habitat Yeniden Canlandı

Asit yağmurları nedeniyle canlı yaşamının yok olma noktasına geldiği çevre göllerde, kireçleme ve emisyon kısıtlamaları neticesinde suyun pH dengesi yeniden normale döndü. Periyodik ölçümler, onlarca yıldır bölgede izine rastlanmayan balık türlerinin ve su altı faunasının havzalara doğal yollarla dönmeye başladığını gösterdi. Yetkililer, Sudbury genelinde henüz restore edilmeyi bekleyen 30 bin hektarı aşkın alan bulunduğunu hatırlatırken; kireçleme, çimlendirme ve ağaçlandırmadan oluşan Sudbury modelinin diğer sanayi merkezleri için emsal teşkil ettiğini aktardı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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