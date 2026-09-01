Zehirli Toprağa Diktikleri 10 Milyon Ağaç Şehrin Kaderini Değiştirdi

1978 yılından bu yana sürdürülen arazi ıslah çalışmaları kapsamında 10 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu. Programın 10 milyonuncu fidanı; primatolog Jane Goodall, dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve yerel yetkililerin katıldığı özel bir törenle dikildi. Sürecin bir diğer kritik aşamasında ise bölgenin simgesi sayılan tarihi dev baca 'Superstack' 2020 yılında tamamen devre dışı bırakıldı. Bacanın yerine daha küçük iki kule tesis edilerek sanayi kaynaklı emisyon seviyelerinde yarıdan fazla azalma sağlandı. Çevre programı çerçevesinde ayrılan ek fonlarla birlikte, ulusal '2 Milyar Ağaç' projesi kapsamında 2027 yılına kadar 200 bin yeni ağacın daha dikilmesi kararlaştırıldı.