Ülkelerindeki 500 Bin Bozuk Yolu Mahkumlar Onaracak: Cezaevlerinden Ucuz İşçi Çıkacak

Victoria’da İşçi Partisi hükümeti, eyalet genelinde kronikleşen yol sorununu çözmek amacıyla mahkûmları yol bakım süreçlerine dâhil edecek yeni bir proje açıkladı. Yaklaşan kasım seçimleri öncesinde duyurulan plana göre, düşük güvenlikli cezaevlerinde bulunan tutukluların temel bakım işlerinde görevlendirilmesi öngörülüyor. Hükümet, bu adımla uzman ekiplerin üzerindeki iş yükünü hafifleterek ocak ayı sonuna kadar 500 bin çukuru kapatmayı hedefliyor.

Başbakan Ben Carroll tarafından kamuoyuna sunulan strateji, geçtiğimiz günlerde ilan edilen 352 milyon dolarlık ek yol bakım bütçesiyle destekleniyor. Mayıs ayında ayrılan 1 milyar dolarlık kaynağa eklenen bu tutarın Melbourne’ün güneydoğusundaki bazı altyapı projelerinin ertelenmesiyle sağlandığı ifade ediliyor.

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