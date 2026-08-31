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Ülkelerindeki 500 Bin Bozuk Yolu Mahkumlar Onaracak: Cezaevlerinden Ucuz İşçi Çıkacak

Ülkelerindeki 500 Bin Bozuk Yolu Mahkumlar Onaracak: Cezaevlerinden Ucuz İşçi Çıkacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 13:57
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Victoria’da İşçi Partisi hükümeti, eyalet genelinde kronikleşen yol sorununu çözmek amacıyla mahkûmları yol bakım süreçlerine dâhil edecek yeni bir proje açıkladı. Yaklaşan kasım seçimleri öncesinde duyurulan plana göre, düşük güvenlikli cezaevlerinde bulunan tutukluların temel bakım işlerinde görevlendirilmesi öngörülüyor. Hükümet, bu adımla uzman ekiplerin üzerindeki iş yükünü hafifleterek ocak ayı sonuna kadar 500 bin çukuru kapatmayı hedefliyor.

Başbakan Ben Carroll tarafından kamuoyuna sunulan strateji, geçtiğimiz günlerde ilan edilen 352 milyon dolarlık ek yol bakım bütçesiyle destekleniyor. Mayıs ayında ayrılan 1 milyar dolarlık kaynağa eklenen bu tutarın Melbourne’ün güneydoğusundaki bazı altyapı projelerinin ertelenmesiyle sağlandığı ifade ediliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/australia...
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Proje Sayesinde Uzman Ekiplerin Ağır İşlere Odaklanması Hedefleniyor

Proje Sayesinde Uzman Ekiplerin Ağır İşlere Odaklanması Hedefleniyor

Hazırlanan tasarı kapsamında mahkumların çim biçme, ot temizliği, çöp toplama ve duvar yazılarını silme gibi temel alanlarda çalıştırılması planlanıyor. Böylece teknik personelin doğrudan yol tamiratına yoğunlaşabileceği belirtiliyor. Carroll, yürütülecek çalışmanın mevcut istihdamın yerini almayacağını, aksine iş gücü kapasitesini artıracağını vurguluyor. Mahkûmların topluma fayda sağlama isteğine dikkat çeken Carroll, bu iş birliği sayesinde onarım süreçlerinin hızlanacağını savunuyor.

Hukuk Çevreleri Ücret Yetersizliği Nedeniyle Plana Tepki Gösteriyor

Hukuk Çevreleri Ücret Yetersizliği Nedeniyle Plana Tepki Gösteriyor

Söz konusu hamle, hukuk ve insan hakları temsilcileri tarafından eleştirilerle karşılanıyor. Avustralya Avukatlar İttifakı Sözcüsü Greg Barns, mahkûmlara verilmesi planlanan günlük 7,15 ila 9,80 dolarlık ödemelerin oldukça düşük kaldığına dikkat çekiyor. Zorunlu birikim kesintileriyle birlikte haftalık gelirin 40 doların altına düştüğünü belirten Barns, adil ücret ödenmesi ve bu çalışmaların tahliye sonrası istihdamla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Seçim Öncesinde Yol Şartları Siyasi Tartışmaların Merkezinde Yer Alıyor

Seçim Öncesinde Yol Şartları Siyasi Tartışmaların Merkezinde Yer Alıyor

Eyaletteki yol koşulları, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan seçmenler için kritik bir gündem maddesi oluşturuyor. Muhalefet kanadı, iktidara gelmeleri halinde yolları yenilemek amacıyla 5 milyar dolarlık bütçe ayıracaklarını vaat ederken, İşçi Partisi’nin yaklaşımını yetersiz bulduğunu açıklıyor. Yeşiller Partisi de kamu hizmetlerinin mahkûm iş gücü üzerinden yürütülmeye çalışılmasını eleştiriyor.

Tüm bu eleştirilere yanıt veren Carroll, yol bakım sorumluluğunu yeniden tamamen kamu bünyesine alacaklarını duyuruyor. Hükümet ayrıca vatandaşların bozuk yolları bildirip onarım sürecini anlık takip edebileceği dijital bir platformu hayata geçirmeyi amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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