2013'ten Beri İz Sürülüyordu: İkinci Dünya Savaşı’nın Kayıp Sırrı Denizin Dibinde Bulundu
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Kaynak: https://divernet.com/scuba-news/wreck...
İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait nadir askeri deniz araçlarından birinin batığı, sekiz on yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden tespit edildi. Yunanistan’ın batısında yer alan İyon Denizi’nde araştırma yürüten teknik dalgıçlar, Preveze kıyıları ile Lefkada Adası arasındaki sularda son derece nadir bir Alman askeri teknesinin enkazına ulaştı. Yaklaşık 96 metre derinlikte yer alan ve LS 6 olarak adlandırılan teknenin, 83 yıldır deniz tabanında el değmeden korunduğu aktarıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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