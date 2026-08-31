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2013'ten Beri İz Sürülüyordu: İkinci Dünya Savaşı’nın Kayıp Sırrı Denizin Dibinde Bulundu

2013'ten Beri İz Sürülüyordu: İkinci Dünya Savaşı’nın Kayıp Sırrı Denizin Dibinde Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 13:16
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İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait nadir askeri deniz araçlarından birinin batığı, sekiz on yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden tespit edildi. Yunanistan’ın batısında yer alan İyon Denizi’nde araştırma yürüten teknik dalgıçlar, Preveze kıyıları ile Lefkada Adası arasındaki sularda son derece nadir bir Alman askeri teknesinin enkazına ulaştı. Yaklaşık 96 metre derinlikte yer alan ve LS 6 olarak adlandırılan teknenin, 83 yıldır deniz tabanında el değmeden korunduğu aktarıldı.

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Kaynak

Kaynak: https://divernet.com/scuba-news/wreck...
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Arşiv Kayıtları İle Başlayan On Üç Yıllık Keşif Süreci Sonuç Verdi

Arşiv Kayıtları İle Başlayan On Üç Yıllık Keşif Süreci Sonuç Verdi

Söz konusu teknenin izini sürme çalışmaları ilk olarak 2013 yılında başlatıldı. Döneme ait tarihi belgeleri ve arşiv kayıtlarını titizlikle inceleyen araştırmacılar, bölgede kaybolan küçük bir Alman askeri teknelesinin varlığına ilişkin ipuçlarını değerlendirdi. Lefkada çevresindeki sularda gerçekleştirilen ayrıntılı sonar taramalarında şüpheli bir kütlenin varlığı belirlendi. AegeanTec ekibinde görevli teknik dalgıçların bölgeye inerek gerçekleştirdiği görüntüleme faaliyetlerinde, kum taban üzerinde büyük ölçüde dik duran alüminyum gövdenin uzun süredir su altında kalmasına karşın mucizevi biçimde bütünlüğünü koruduğu gözlendi. Kameraların motor bölümüne ilerletilmesiyle teknedeki Junkers Jumo 205 tipi motorlar net şekilde teşhis edildi.

Deneysel Askari Tasarımın Nakliye Sırasındaki Trajik Sonu Kayıtlara Geçti

Deneysel Askari Tasarımın Nakliye Sırasındaki Trajik Sonu Kayıtlara Geçti

Alman deniz kuvvetlerinin 'Leichte Schnellboot' sınıfına ait 12,5 metrelik LS 6, hafif yapısı ve yüksek süratiyle döneminin ileri mühendislik örnekleri arasında gösteriliyordu. İlk aşamada mayın döşeme ile denizaltı savar görevleri amacıyla tasarlanan aracın, pratikte çoğunlukla keşif ve nakliye operasyonlarında değerlendirildiği biliniyor. Araştırmalara göre 24 Eylül 1943 tarihindeki bir hava saldırısında ağır hasar alan tekne, Korfu’dan Pire’ye onarım için çekildiği sırada gövdesinin su alması nedeniyle 29 Eylül 1943’te batan araçlar arasına katıldı.

Pruvadaki Halat Kalıntıları Batığın Kimliğini Kesin Olarak Doğruladı

Pruvadaki Halat Kalıntıları Batığın Kimliğini Kesin Olarak Doğruladı

Enkazın kesin kimlik tespitinde en kritik unsur ise aracın pruva kısmında belgelendi. Dalgıçlar tarafından incelenen pruva bölümünde, tarihi belgelerdeki çekilme anlatımlarıyla birebir örtüşen çekme halatı kalıntıları bulundu. Günümüze bu denli sağlam ulaşabilen sınıfının dünyadaki tek örneği niteliğindeki LS 6, İyon Denizi’nin derinliklerinde askeri tarihin önemli bir tanığı olarak mevcudiyetini sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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