2013'ten Beri İz Sürülüyordu: İkinci Dünya Savaşı’nın Kayıp Sırrı Denizin Dibinde Bulundu

İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait nadir askeri deniz araçlarından birinin batığı, sekiz on yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden tespit edildi. Yunanistan’ın batısında yer alan İyon Denizi’nde araştırma yürüten teknik dalgıçlar, Preveze kıyıları ile Lefkada Adası arasındaki sularda son derece nadir bir Alman askeri teknesinin enkazına ulaştı. Yaklaşık 96 metre derinlikte yer alan ve LS 6 olarak adlandırılan teknenin, 83 yıldır deniz tabanında el değmeden korunduğu aktarıldı.

Detaylar 👇

Kaynak