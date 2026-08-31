Adaya Bıraktıkları Gelincikler Burunlarından Getirdi: Kurtulmak İçin 5,2 Milyon Euro Harcandı

Kuzey İrlanda açıklarındaki Rathlin Adası’nda yaklaşık kırk yıl önce kontrolden çıkan tavşan popülasyonunu bastırmak amacıyla doğaya salınan gelincikler, zamanla adadaki biyolojik çeşitlilik için büyük bir tehdit oluşturdu. Yırtıcı türün beklentilerin aksine yalnızca tavşanlarla sınırlı kalmayıp bölgede yuvalanan nadir kuşları, yavruları ve yumurtaları avlamaya başlaması ekosistemde ağır hasara yol açtı. Atlantik martısı, usturagagalı, bayağı alk ve gökdoğan gibi değerli türlerin üreme sahası olan adada yuvaların kayalıklarda veya oyuklarda yer alması, kuşları bu tehdide karşı korumasız bıraktı. Veriler, adadaki martı varlığının 1999 yılından bu yana yüzde 74 oranında gerilediğini ortaya koydu.

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[Kaynak](https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-removes-invasive-ferrets-rathlin-island-protect-seabirds-2026-08-20_en#:~:text=Now%20the%20LIFE%20RAFT%20project%20team%20are,in%20residents'%20sheds%2C%20homes%20and%20gardens%20.)