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Adaya Bıraktıkları Gelincikler Burunlarından Getirdi: Kurtulmak İçin 5,2 Milyon Euro Harcandı

Adaya Bıraktıkları Gelincikler Burunlarından Getirdi: Kurtulmak İçin 5,2 Milyon Euro Harcandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 09:26
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Kuzey İrlanda açıklarındaki Rathlin Adası’nda yaklaşık kırk yıl önce kontrolden çıkan tavşan popülasyonunu bastırmak amacıyla doğaya salınan gelincikler, zamanla adadaki biyolojik çeşitlilik için büyük bir tehdit oluşturdu. Yırtıcı türün beklentilerin aksine yalnızca tavşanlarla sınırlı kalmayıp bölgede yuvalanan nadir kuşları, yavruları ve yumurtaları avlamaya başlaması ekosistemde ağır hasara yol açtı. Atlantik martısı, usturagagalı, bayağı alk ve gökdoğan gibi değerli türlerin üreme sahası olan adada yuvaların kayalıklarda veya oyuklarda yer alması, kuşları bu tehdide karşı korumasız bıraktı. Veriler, adadaki martı varlığının 1999 yılından bu yana yüzde 74 oranında gerilediğini ortaya koydu.

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[Kaynak](https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-removes-invasive-ferrets-rathlin-island-protect-seabirds-2026-08-20_en#:~:text=Now%20the%20LIFE%20RAFT%20project%20team%20are,in%20residents'%20sheds%2C%20homes%20and%20gardens%20.)

Kaynak: https://cinea.ec.europa.eu/news-event...
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Yıllar Sürdürülen Mücadele Yüksek Teknoloji ve Destekle Başarıya Ulaştı

Yıllar Sürdürülen Mücadele Yüksek Teknoloji ve Destekle Başarıya Ulaştı

Adadaki doğal yaşamı korumak amacıyla hayata geçirilen LIFE RAFT projesi bünyesinde 5,2 milyon euro tutarında dev bir finansman sağlandı. Bütçenin 3,1 milyon euroluk kısmı Avrupa Birliği kaynaklarından aktarılırken, beş yıl devam eden operasyon kapsamında ada geneline 400 özel tuzak ile 110 izleme kamerası yerleştirildi. Kalan son yırtıcıların tespiti için termal kameralı dronlardan ve 'Woody' adındaki özel eğitimli iz sürme köpeğinden faydalanıldı.

Rathlin İstilacı Gelinciklerden Arındırılan İlk Ada Olarak Kayıtlara Geçti

Rathlin İstilacı Gelinciklerden Arındırılan İlk Ada Olarak Kayıtlara Geçti

Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandığı bildirilen saha denetimlerinin ardından Rathlin, dünyada istilacı gelinciklerin tamamen kökünün kazındığı ilk ada unvanını kazandı. Yaklaşık 250 bin deniz kuşunun barındığı adada ekosistemin hızla kendini toparlaması öngörülüyor.

Yürütülen Geniş Çaplı Operasyonda Yeni Hedef İstilacı Kahverengi Fareler Oldu

Yürütülen Geniş Çaplı Operasyonda Yeni Hedef İstilacı Kahverengi Fareler Oldu

Gelincik tehdidinin bertaraf edilmesinin hemen ardından uzman ekipler adadaki diğer zararlı tür olan kahverengi farelere odaklandı. Ekim 2024 döneminde başlatılan müdahale dâhilinde ada çapına 6 bin 500'ü aşkın zehirli yem istasyonu konumlandırıldı. Bölgede son fareye 2025 senesinde rastlanmış olmasına karşın adanın resmen farelerden temizlendiğinin ilan edilebilmesi adına bir yıllık izleme süresi boyunca hiçbir varlık emaresine rastlanmaması şartı aranıyor. Ekiplerin yürüttüğü kararlı çalışmalar sayesinde adanın yakın gelecekte tümüyle güvenli bir koruma alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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