100 Bin Adet Eski Gazeteden Yazlık Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Sapasağlam Duruyor
ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Rockport kasabasında, 1922 yılında dönemi için son derece deneysel kabul edilen sıra dışı bir mimari projeye imza atıldı. Makine mühendisi Elis F. Stenman tarafından hayata geçirilen bu çalışma, temel olarak atık gazete kağıdının yalıtım potansiyelini ve malzeme dayanıklılığını ölçmeyi hedefledi. Taşıyıcı iskeleti, taban döşemesi ve çatısı geleneksel ahşap malzemeden inşa edilen iki odalı yazlık evin duvarlarında 100 binden fazla gazete sayfası kullanıldı. Gündelik kullanıma uygun geçici malzemelerin mukavemetini kanıtlayan bu özgün yapı, aradan geçen bir asrı aşkın süreye rağmen mimari bütünlüğünü ilk günkü gibi korumayı başardı.
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Sıkıştırılan kağıt katmanları yapı duvarlarına yüksek mukavemet sağladı.
Evdeki mobilyalar rulo haline getirilen gazetelerle imal edildi.
Duvarlardaki tarihi manşetler yaşayan bir arşiv niteliği kazandı.
Erken dönem ileri dönüşüm örneği mimarlık literatürüne geçti.
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