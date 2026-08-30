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100 Bin Adet Eski Gazeteden Yazlık Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Sapasağlam Duruyor

100 Bin Adet Eski Gazeteden Yazlık Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Sapasağlam Duruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 13:19
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ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Rockport kasabasında, 1922 yılında dönemi için son derece deneysel kabul edilen sıra dışı bir mimari projeye imza atıldı. Makine mühendisi Elis F. Stenman tarafından hayata geçirilen bu çalışma, temel olarak atık gazete kağıdının yalıtım potansiyelini ve malzeme dayanıklılığını ölçmeyi hedefledi. Taşıyıcı iskeleti, taban döşemesi ve çatısı geleneksel ahşap malzemeden inşa edilen iki odalı yazlık evin duvarlarında 100 binden fazla gazete sayfası kullanıldı. Gündelik kullanıma uygun geçici malzemelerin mukavemetini kanıtlayan bu özgün yapı, aradan geçen bir asrı aşkın süreye rağmen mimari bütünlüğünü ilk günkü gibi korumayı başardı.

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Kaynak: https://www.xataka.com/magnet/1922-in...
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Sıkıştırılan kağıt katmanları yapı duvarlarına yüksek mukavemet sağladı.

Sıkıştırılan kağıt katmanları yapı duvarlarına yüksek mukavemet sağladı.

Yapım sürecinde gazeteleri sıradan bir yüzey kaplaması olarak değerlendirmeyen mühendis Stenman, yaklaşık 215 kat gazete sayfasını üst üste presleyerek 2,5 santimetre kalınlığında son derece yoğun paneller oluşturdu. Katmanların birbirine yapıştırılmasında un, su ve elma kabuklarının birleşiminden elde edilen özel bir organik karışım tercih edildi. Dış yüzeyin nemli deniz havasından ve sert kıyı ikliminden etkilenmemesi adına bina koruyucu marin vernik ile kaplandı. Yapının çetin kıyı koşullarına rağmen ayakta kalması, katmanlı sıkıştırma tekniği ile ahşap taşıyıcı sistemin doğru entegrasyonundan kaynaklandı.

Evdeki mobilyalar rulo haline getirilen gazetelerle imal edildi.

Evdeki mobilyalar rulo haline getirilen gazetelerle imal edildi.

Kağıdın sunduğu beklenmedik fiziksel dirençten etkilenen Stenman, uyguladığı deneyi yapının iç mekan eşyalarına da yansıttı. Sıkıca rulo yapılıp kesilen gazete çubukları birleştirilerek masa, sandalye, kitaplık, lamba ve çalışır durumda bir duvar saati üretildi. Güvenlik gerekçesiyle sadece şöminede ve dış yüzeyi kağıtla kaplanan piyanoda geleneksel ana malzemelere yer verildi. Tasarlanan tüm mobilyalar yalnızca dekoratif birer obje olmakla kalmayıp günlük yaşama tam uyumlu fonksiyonel eşyalar haline getirildi.

Duvarlardaki tarihi manşetler yaşayan bir arşiv niteliği kazandı.

Duvarlardaki tarihi manşetler yaşayan bir arşiv niteliği kazandı.

Yüzeylerin boyayla kapatılmaması sayesinde yapı, 1920’li yılların toplumsal ve siyasi belleğini günümüze taşıyan üç boyutlu bir hemerotek niteliği kazandı. Çalışma masasında Charles Lindbergh’in 1927 yılındaki tarihi okyanus ötesi uçuş haberi yer alırken, radyo sehpasında 1928 ABD başkanlık seçimlerinin detayları korundu. Zamanla koruyucu verniğin yıpranmasıyla alt katmanlarda kalan eski haberlerin yavaşça yüzeye çıkması, yapıyı sürekli dönüşen canlı bir zaman tüneli haline getirdi.

Erken dönem ileri dönüşüm örneği mimarlık literatürüne geçti.

Erken dönem ileri dönüşüm örneği mimarlık literatürüne geçti.

Günümüzde döngüsel ekonomi ve ileri dönüşüm olarak adlandırılan çevreci yaklaşımı bir asır önce sezgisel olarak uygulayan Stenman, sonraki yıllarda atık malzemelerle yapı inşa eden uluslararası tasarımcılara öncülük etti. 1930 yılından bu yana müze olarak varlığını sürdüren ve günümüzde mucit mühendisin torunları tarafından büyük bir özenle korunan bu tarihi yapı, tek günlük bir kullanım ömrüne sahip olan basılı kağıdın doğru tekniklerle asırlık bir mirasa dönüşebileceğini net bir şekilde gözler önüne serdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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