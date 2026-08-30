100 Bin Adet Eski Gazeteden Yazlık Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Sapasağlam Duruyor

Günümüzde döngüsel ekonomi ve ileri dönüşüm olarak adlandırılan çevreci yaklaşımı bir asır önce sezgisel olarak uygulayan Stenman, sonraki yıllarda atık malzemelerle yapı inşa eden uluslararası tasarımcılara öncülük etti. 1930 yılından bu yana müze olarak varlığını sürdüren ve günümüzde mucit mühendisin torunları tarafından büyük bir özenle korunan bu tarihi yapı, tek günlük bir kullanım ömrüne sahip olan basılı kağıdın doğru tekniklerle asırlık bir mirasa dönüşebileceğini net bir şekilde gözler önüne serdi.