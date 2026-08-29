Deneme Amaçlı Ekmişlerdi: Birkaç Yıl İçinde Üreticiye Servet Kazandırmaya Başladı

Doğu Karadeniz’in iklim şartlarına uyum sağlayan ve yüksek antioksidan oranıyla 'süper meyve' şeklinde anılan aronya, Kürtün ilçesinde geniş ekim alanlarına ulaştı. Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlüklerinin teknik destekleriyle yaygınlaşan üretim faaliyeti, bu yıl 40 üreticinin katılımıyla 60 dekarlık alanda sürdürülüyor. Bölgedeki tarımsal potansiyeli ortaya koyan rekolte verileri, aronyanın fındık üretimine güçlü bir alternatif haline geldiğine işaret ediyor. Çayırçukur köyü başta olmak üzere ilçe genelindeki bahçelerde bakım maliyetinin düşüklüğü, çiftçilerin bu meyveye olan ilgisini her geçen sezon daha da artırıyor. Bu sezon yaklaşık 75 ton rekolte hedefleyen yerel üreticiler, geçen seneki verimin üç katına ulaşmayı öngörüyor.