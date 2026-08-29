Deneme Amaçlı Ekmişlerdi: Birkaç Yıl İçinde Üreticiye Servet Kazandırmaya Başladı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde deneme amacıyla ekilen aronya bölgeye uyum sağlarken, bu yıl rekoltenin 3 katına çıkarak 75 tona ulaşması beklenen üründe çiftçiler yetkililerden pazar ve kooperatif desteği talep ediyor.
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Kürtün Genelinde Üretim Rekor Seviyeye Yaklaştı
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Çiftçiler Pazar ve Kooperatif Desteği Bekliyor
Aronya Sağlığa Faydalarıyla Şifa Kaynağı Oluşturuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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