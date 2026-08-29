article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Deneme Amaçlı Ekmişlerdi: Birkaç Yıl İçinde Üreticiye Servet Kazandırmaya Başladı

Deneme Amaçlı Ekmişlerdi: Birkaç Yıl İçinde Üreticiye Servet Kazandırmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 22:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde deneme amacıyla ekilen aronya bölgeye uyum sağlarken, bu yıl rekoltenin 3 katına çıkarak 75 tona ulaşması beklenen üründe çiftçiler yetkililerden pazar ve kooperatif desteği talep ediyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kürtün Genelinde Üretim Rekor Seviyeye Yaklaştı

Kürtün Genelinde Üretim Rekor Seviyeye Yaklaştı

Doğu Karadeniz’in iklim şartlarına uyum sağlayan ve yüksek antioksidan oranıyla 'süper meyve' şeklinde anılan aronya, Kürtün ilçesinde geniş ekim alanlarına ulaştı. Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlüklerinin teknik destekleriyle yaygınlaşan üretim faaliyeti, bu yıl 40 üreticinin katılımıyla 60 dekarlık alanda sürdürülüyor. Bölgedeki tarımsal potansiyeli ortaya koyan rekolte verileri, aronyanın fındık üretimine güçlü bir alternatif haline geldiğine işaret ediyor. Çayırçukur köyü başta olmak üzere ilçe genelindeki bahçelerde bakım maliyetinin düşüklüğü, çiftçilerin bu meyveye olan ilgisini her geçen sezon daha da artırıyor. Bu sezon yaklaşık 75 ton rekolte hedefleyen yerel üreticiler, geçen seneki verimin üç katına ulaşmayı öngörüyor.

Çiftçiler Pazar ve Kooperatif Desteği Bekliyor

Çiftçiler Pazar ve Kooperatif Desteği Bekliyor

Hızla artan üretim miktarına karşın pazarlama aşamasında çeşitli zorluklar yaşanıyor. Çiftçiler, henüz bir örgütlenme veya kooperatif yapısının kurulmaması sebebiyle ürünlerini hak ettiği değerin altında satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Fiyat istikrarsızlığının önüne geçilmesi adına yetkili kurumların devreye girmesini bekleyen üreticiler; Valilik, Kaymakamlık ve Tarım ve Orman Bakanlığından pazar payının güvence altına alınması hususunda destek talep ediyor. Pazarlama kanallarının düzenlenmesi durumunda aronya üretiminin bölgesel kalkınmada daha etkin bir rol üstleneceği vurgulanıyor.

Aronya Sağlığa Faydalarıyla Şifa Kaynağı Oluşturuyor

Aronya Sağlığa Faydalarıyla Şifa Kaynağı Oluşturuyor

Kalp, tansiyon, kolesterol ve şeker rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen aronya meyvesi, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra şurup ve kurutulmuş meyve formunda da değerlendiriliyor. Ürünü düzenli tüketen vatandaşlar ile kalp ve felç gibi ağır sağlık sorunları atlatan üreticiler, meyvenin yaşam kalitesini artırdığını ve iyileşme süreçlerine olumlu katkı sunduğunu aktarıyor. Çeşitli kullanım imkânları barındıran ürünün, şifa niteliği sayesinde iç pazarda da günden güne daha fazla talep görmesi bekleniyor. Ekim sahalarının genişlemesiyle birlikte aronyanın önümüzdeki yıllarda Doğu Karadeniz tarımının simge ürünlerinden birine dönüşeceği öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın