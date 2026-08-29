Hem Komando Hem Doktor Hem de Astronot: Uzayda 245 Gün Yaşadıktan Sonra NASA'dan Ayrıldı

Kariyerine ilk olarak deniz komandosu ünvanıyla başlayan Kim, seçkin SEAL birliklerinde 100’den fazla sıcak çatışma operasyonuna katıldı. Bu süreçte sıhhiyeci, keskin nişancı, navigasyon görevlisi ve öncü asker pozisyonlarında görev üstlenen Kim, sergilediği başarılar sebebiyle çok sayıda madalyayla ödüllendirildi. Askeri sahadaki tecrübelerini akademik başarıyla taçlandıran Kim, Harvard Üniversitesi’nden tıp diploması alarak donanmada hem uçuş cerrahı hem de deniz havacısı ünvanlarını kazandı.