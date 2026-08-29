Hem Komando Hem Doktor Hem de Astronot: Uzayda 245 Gün Yaşadıktan Sonra NASA'dan Ayrıldı
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Kaynak: https://www.nasa.gov/news-release/nas...
Dokuz yıllık NASA mesaisinin ardından 27 Ağustos itibarıyla kurumla yolları ayrılan 42 yaşındaki Kim, aktif askeri hizmetine devam etmek üzere Deniz Kuvvetleri bünyesindeki hava eğitim birimlerine atandı. Savaş sahasından tıp fakültelerine, oradan da uzay istasyonuna uzanan sıra dışı yolculuğuyla tanınan Kim, kariyerinin yeni safhasında deniz havacılığı alanında hizmet vermeyi sürdürecek. NASA Johnson Uzay Merkezi Direktörü Vanessa Wyche, yaptığı resmi açıklamada Kim'in kuruma sağladığı katkıların gelecek nesiller boyunca hissedileceğini ifade ederek, kendisinin kurum bünyesinde silinmez bir iz bıraktığını vurguladı.
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ABD Donanması bünyesinde başlayan askeri geçmişi ve Harvard’da tamamladığı tıp eğitimi Kim’in kariyerine yön verdi.
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2017 yılında kabul edildiği astronotluk sınıfıyla birlikte uzay araştırmalarında aktif roller üstlendi.
Nisan 2025 dönemiyle başlayan orbital görevinde uzayda toplam 245 gün ikamet etti.
NASA’daki görevini hayatının en büyük onuru olarak tanımlayan deneyimli havacı, askeri hizmetine geri döndü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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