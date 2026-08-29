article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hem Komando Hem Doktor Hem de Astronot: Uzayda 245 Gün Yaşadıktan Sonra NASA'dan Ayrıldı

Hem Komando Hem Doktor Hem de Astronot: Uzayda 245 Gün Yaşadıktan Sonra NASA'dan Ayrıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 22:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dokuz yıllık NASA mesaisinin ardından 27 Ağustos itibarıyla kurumla yolları ayrılan 42 yaşındaki Kim, aktif askeri hizmetine devam etmek üzere Deniz Kuvvetleri bünyesindeki hava eğitim birimlerine atandı. Savaş sahasından tıp fakültelerine, oradan da uzay istasyonuna uzanan sıra dışı yolculuğuyla tanınan Kim, kariyerinin yeni safhasında deniz havacılığı alanında hizmet vermeyi sürdürecek. NASA Johnson Uzay Merkezi Direktörü Vanessa Wyche, yaptığı resmi açıklamada Kim'in kuruma sağladığı katkıların gelecek nesiller boyunca hissedileceğini ifade ederek, kendisinin kurum bünyesinde silinmez bir iz bıraktığını vurguladı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.nasa.gov/news-release/nas...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Donanması bünyesinde başlayan askeri geçmişi ve Harvard’da tamamladığı tıp eğitimi Kim’in kariyerine yön verdi.

ABD Donanması bünyesinde başlayan askeri geçmişi ve Harvard’da tamamladığı tıp eğitimi Kim’in kariyerine yön verdi.

Kariyerine ilk olarak deniz komandosu ünvanıyla başlayan Kim, seçkin SEAL birliklerinde 100’den fazla sıcak çatışma operasyonuna katıldı. Bu süreçte sıhhiyeci, keskin nişancı, navigasyon görevlisi ve öncü asker pozisyonlarında görev üstlenen Kim, sergilediği başarılar sebebiyle çok sayıda madalyayla ödüllendirildi. Askeri sahadaki tecrübelerini akademik başarıyla taçlandıran Kim, Harvard Üniversitesi’nden tıp diploması alarak donanmada hem uçuş cerrahı hem de deniz havacısı ünvanlarını kazandı.

2017 yılında kabul edildiği astronotluk sınıfıyla birlikte uzay araştırmalarında aktif roller üstlendi.

2017 yılında kabul edildiği astronotluk sınıfıyla birlikte uzay araştırmalarında aktif roller üstlendi.

NASA tarafından “The Turtles” olarak adlandırılan 22. astronot sınıfına seçilen Kim, zorunlu eğitim sürecini tamamladıktan sonra Görev Kontrol Merkezi bünyesinde iletişim sorumlusu (CAPCOM) pozisyonuna getirildi. Bu süreçte Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar ile Dünya arasındaki bilgi akışını sağlayan Kim, NASA’nın Ay’a dönüş projesi olan Artemis programının geliştirilmesinde de kritik sorumluluklar üstlendi.

Nisan 2025 dönemiyle başlayan orbital görevinde uzayda toplam 245 gün ikamet etti.

Nisan 2025 dönemiyle başlayan orbital görevinde uzayda toplam 245 gün ikamet etti.

Soyuz uzay kapsülüyle Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky eşliğinde yörüngeye fırlatılan Kim, istasyonda kaldığı süre boyunca Dünya çevresinde 3 bin 920 tur gerçekleştirdi. Yaklaşık 167 milyon kilometrelik mesafeyi kapsayan bu görevde teknolojik gelişmelere zemin hazırlayan çok sayıda bilimsel deneyi tamamlayan ekip, Aralık 2025 tarihi itibarıyla Kazakistan topraklarına güvenli bir iniş yaptı.

NASA’daki görevini hayatının en büyük onuru olarak tanımlayan deneyimli havacı, askeri hizmetine geri döndü.

NASA’daki görevini hayatının en büyük onuru olarak tanımlayan deneyimli havacı, askeri hizmetine geri döndü.

Uzayda edindiği birikimi üniformasına taşıyacağını belirten Kim, ulaşılan başarıların arkasındaki temel unsurun teknoloji değil insan odaklı yaklaşım olduğunu söyledi. Öte yandan 2026 yılı içerisinde NASA bünyesinden ayrılan tek isim Kim olmadı. Kurumun kıdemli astronotlarından Mike Fincke ile Artemis II projesinde görev alan Kanadalı astronot Jeremy Hansen de bu yıl içerisinde astronotluk görevlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın