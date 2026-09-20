Aşk Değil, Özgürlük Hikâyesi: Dolly Parton'ın Müzik Dünyasına Miras Bıraktığı "I Will Always Love You"

Dolly Parton henüz kariyerinin başındayken country müziğin önemli isimlerinden Porter Wagoner'ın televizyon programına katıldı. İkili zamanla oldukça başarılı bir müzik ortaklığı kurdu ve yaklaşık yedi yıl boyunca birlikte çalıştı. Wagoner, Parton'ın daha geniş kitleler tarafından tanınmasında da önemli bir rol oynadı.

Fakat küçük bir problem vardı: Dolly Parton en başından beri kendi başına bir yıldız olmak istiyordu.