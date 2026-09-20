Aşk Değil, Özgürlük Hikâyesi: Dolly Parton'ın Müzik Dünyasına Miras Bıraktığı "I Will Always Love You"
Dünyamıza veda ederek müzik dünyasını yasa boğan efsanevi sanatçı Dolly Parton, geride bıraktığı zamansız eserleriyle kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Bu eserlerin en başında gelen “I Will Always Love You”yu duyduğumuz anda aklımıza büyük bir aşk hikâyesinin gelmesi son derece normal. Hele bir de Whitney Houston’ın o unutulmaz yorumunu düşününce insanın kafasında direkt ayrılık, özlem ve yarım kalan bir aşk canlanıyor. Ama işin aslı düşündüğümüzden oldukça farklı. Çünkü usta sanatçının kaleme aldığı bu efsanevi şarkının arkasında bir sevgili değil, Dolly Parton’ın kendi solo kariyerini seçme hikâyesi var.
Hazırsanız toplaşın, efsaneyi anısına saygıyla anlatıyoruz👇🏻
Her şey Dolly Parton ve Porter Wagoner'ın yollarının kesişmesiyle başladı.
Dolly artık kendi yoluna gitmek istiyordu ama Porter Wagoner buna pek hazır değildi.
Ve “I Will Always Love You” böyle ortaya çıktı.
1974’te yayımlanan şarkı büyük başarı kazandı. Yıllar sonra Whitney Houston’ın The Bodyguard için yaptığı yorum ise parçayı tüm dünyanın bildiği bir klasiğe dönüştürdü.
Sonsuz Bir Veda: Hoşçakal Dolly Parton 🤍
Seni hep hatırlayacağız, Dolly…
Şimdi de şarkının hikayesini bilip dinleyelim👇🏻
Bu da live hali👇🏻
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