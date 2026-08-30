Kar Yağmur Dinlemeden 7 Yıl Boyunca Dağı Deldi: Tek Başına Ailesi İçin 2 Katlı Ev Yaptı

Çin’in Sichuan eyaletinde eski maden ve inşaat çalışanı Hu Ge, geleneksel konut mimarisinin dışına çıkarak doğayla mücadele gerektiren bir projeye imza attı. 2019 yılında devasa bir kumtaşı kayalığını oymaya başlayan Hu Ge, yedi yıl süren zorlu çalışmanın ardından ailesi için iki katlı, işlevsel bir dağ evi meydana getirdi.

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