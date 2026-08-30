Kar Yağmur Dinlemeden 7 Yıl Boyunca Dağı Deldi: Tek Başına Ailesi İçin 2 Katlı Ev Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Çin’in Sichuan eyaletinde eski maden ve inşaat çalışanı Hu Ge, geleneksel konut mimarisinin dışına çıkarak doğayla mücadele gerektiren bir projeye imza attı. 2019 yılında devasa bir kumtaşı kayalığını oymaya başlayan Hu Ge, yedi yıl süren zorlu çalışmanın ardından ailesi için iki katlı, işlevsel bir dağ evi meydana getirdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Statik Dengeler Korunarak Kaya Oyma İşlemleri Gerçekleştirildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su Sızıntıları Ve Nem Sorununa Karşı Mühendislik Çözümleri Üretildi
İki Yıllık Zorunlu Aranın Ardından Yapıda Yenileme Çalışmaları Yürütüldü
Bölgedeki Sarp Dağ Yamacı Modern İmkânlara Sahip Bir Konuta Dönüştürüldü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın