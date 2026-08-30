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Kar Yağmur Dinlemeden 7 Yıl Boyunca Dağı Deldi: Tek Başına Ailesi İçin 2 Katlı Ev Yaptı

Kar Yağmur Dinlemeden 7 Yıl Boyunca Dağı Deldi: Tek Başına Ailesi İçin 2 Katlı Ev Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 11:43
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Çin’in Sichuan eyaletinde eski maden ve inşaat çalışanı Hu Ge, geleneksel konut mimarisinin dışına çıkarak doğayla mücadele gerektiren bir projeye imza attı. 2019 yılında devasa bir kumtaşı kayalığını oymaya başlayan Hu Ge, yedi yıl süren zorlu çalışmanın ardından ailesi için iki katlı, işlevsel bir dağ evi meydana getirdi.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Statik Dengeler Korunarak Kaya Oyma İşlemleri Gerçekleştirildi

Statik Dengeler Korunarak Kaya Oyma İşlemleri Gerçekleştirildi

Muhtemel çökme risklerini engellemek amacıyla tavanı kemer biçiminde şekillendiren Hu Ge, yükün yan duvarlara aktarılmasını sağladı. İlk etapta tavanı desteklemesi adına devasa bir kaya sütun bırakan usta, yapının stabilize olmasının ardından bu sütunu kaldırarak elde edilen parçaları mobilya imalatında değerlendirdi. Alt ve üst katları birleştiren iç merdiven ise iki ayrı yönden yürütülen milimetrik kazı çalışmalarıyla tam merkezde buluşturuldu.

Su Sızıntıları Ve Nem Sorununa Karşı Mühendislik Çözümleri Üretildi

Su Sızıntıları Ve Nem Sorununa Karşı Mühendislik Çözümleri Üretildi

Sichuan eyaletinin nemli iklimi ile kayalardan sızan yeraltı suları, inşaat sürecindeki en büyük zorluklar arasında yer aldı. Kayalardaki çatlakları çimento ve özel köpüklerle kapatan usta, iç mekanda su birikmesini önleyecek drenaj kanalları oluşturdu. Temel altyapı ihtiyaçları kapsamında, yaklaşık iki kilometre mesafedeki bir doğal su kaynağı boru hatlarıyla konuta bağlandı, elektrik hattı ise ormanlık alandan çekilerek yapıya ulaştırıldı.

İki Yıllık Zorunlu Aranın Ardından Yapıda Yenileme Çalışmaları Yürütüldü

İki Yıllık Zorunlu Aranın Ardından Yapıda Yenileme Çalışmaları Yürütüldü

Özel nedenlerden dolayı projeye verilen iki yıllık ara süresince, yoğun nem ve bitki örtüsü yapıda ciddi tahribata yol açtı. Bölgeye geri dönen Hu Ge, çürüyen ahşap donatıları demir malzemelerle değiştirip mekana çelik soba entegre ederek nem sorununu kontrol altına aldı. Ayrıca foseptik sistemini tamamen yenileyerek yapının hijyen standartlarını yükseltti.

Bölgedeki Sarp Dağ Yamacı Modern İmkânlara Sahip Bir Konuta Dönüştürüldü

Bölgedeki Sarp Dağ Yamacı Modern İmkânlara Sahip Bir Konuta Dönüştürüldü

Yedi yıllık kazı ve imar sürecinin neticesinde, kaya içerisindeki yapı elektrik, internet, sıcak su, mutfak ve banyo gibi temel yaşam olanaklarına kavuştu. Dış alanda güneş enerjili aydınlatmalar ile bir çocuk havuzuna yer verilirken, üst kattaki yaşam alanlarının genişletilmesine yönelik kazı faaliyetlerinin halen sürdüğü bildirildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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