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Ülkede Aç Kalan Ayılar Şehirlere İndi: Gördükleri Her Evi ve Dükkanı Basmaya Başladılar

Ülkede Aç Kalan Ayılar Şehirlere İndi: Gördükleri Her Evi ve Dükkanı Basmaya Başladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 10:58
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ABD’nin batı eyaletlerinde etkisini artıran şiddetli kış kuraklığı, doğal besin kaynakları tükenen binlerce ayıyı şehir merkezlerine yöneltmiş bulunuyor. Yaban hayatı uzmanları, hayvanların beslenmesinin neredeyse tamamını oluşturan bitki ve meyve türlerinin kuraklık nedeniyle yok olduğunu açıklıyor. Temel gıdalarından mahrum kalan ayılar, gelişmiş koku alma yeteneklerini kullanarak yerleşim yerlerindeki insan gıdalarına ulaşmaya çalışıyor. Ev, okul ve dükkanlara kadar giren hayvanlar, bölge genelinde insanlarla rekor sayıda tehlikeli temasın yaşanmasına ve can kayıplarına yol açıyor.

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Kaynak: https://www.reuters.com/world/us/hung...
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Eyalet genelinde yaşanan insan ve ayı karşılaşmaları tarihi rekor seviyelere ulaşıyor

Eyalet genelinde yaşanan insan ve ayı karşılaşmaları tarihi rekor seviyelere ulaşıyor

Doğal yaşam alanlarının daralması ve ayıların insan gıdalarına alışması, bölgedeki itlaf sayılarını ve kaza oranlarını ciddi ölçüde yükseltiyor. Araç çarpması, silahla vurulma ve elektrik çarpması gibi nedenlerle hayatını kaybeden ayı sayısı rekor düzeye ulaşıyor. Bölgede kara ayısı nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden biri sayılan Colorado, insan yerleşimlerinin ayıların yaşam alanlarına kayması nedeniyle krizden en fazla etkilenen bölge olarak öne çıkıyor. Eyalet yetkilileri, 2026 yılı boyunca 7 binden fazla ayı ihbarı alındığını ve eski rekorların geride kaldığını bildiriyor. En az altı ayı saldırısının kayıtlara geçtiği Colorado'da, ihbarların bir kısmı tehlikeli görülen hayvanların uyutulmasıyla sonuçlanıyor.

Bölge genelindeki diğer eyaletlerde de can kayıpları ve itlaf sayıları artış gösteriyor

Bölge genelindeki diğer eyaletlerde de can kayıpları ve itlaf sayıları artış gösteriyor

Benzer bir durumun yaşandığı New Mexico’da yetkililer ve arazi sahipleri bu yıl 187 ayıyı öldürerek son yılların en yüksek itlaf rakamına ulaşıyor. Eyalette bazı ayılar başka bölgelere nakledilirken, yaşanan son saldırıyla birlikte çeyrek asır sonra ilk kez ölümlü bir vaka kayıtlara geçiyor. Utah eyaletinde 39 ayının uyutulmasıyla yıllık itlaf rekoru kırılırken, Montana’da bozayılar onlarca yıldır görünmedikleri yerleşim alanlarına kadar iniyor.

Uzmanlar kış uykusu öncesinde çöplere karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguluyor

Uzmanlar kış uykusu öncesinde çöplere karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguluyor

Gelecek döneme ilişkin endişelerini paylaşan yetkililer, kışların sıcak geçmesi halinde ayıların kış uykusunu tamamen terk etmesinden korkuyor. Özellikle kış uykusu öncesinde aşırı beslenme dönemine giren hayvanların sonbaharda şehir merkezlerine daha fazla inmesi bekleniyor. Çatışmaların ağırlıklı olarak açıkta bırakılan çöplerden kaynaklandığını belirten uzmanlar; halkı ayıya dayanıklı çöp kutuları kullanmaya, çöpleri sokakta biriktirmemeye ve evcil hayvan mamalarını dışarıda bırakmamaya davet ediyor. Erken bildirim yapılması halinde ayıların itlaf edilmeden bölgeden uzaklaştırılabileceği ifade ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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