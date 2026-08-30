Ülkede Aç Kalan Ayılar Şehirlere İndi: Gördükleri Her Evi ve Dükkanı Basmaya Başladılar

Doğal yaşam alanlarının daralması ve ayıların insan gıdalarına alışması, bölgedeki itlaf sayılarını ve kaza oranlarını ciddi ölçüde yükseltiyor. Araç çarpması, silahla vurulma ve elektrik çarpması gibi nedenlerle hayatını kaybeden ayı sayısı rekor düzeye ulaşıyor. Bölgede kara ayısı nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden biri sayılan Colorado, insan yerleşimlerinin ayıların yaşam alanlarına kayması nedeniyle krizden en fazla etkilenen bölge olarak öne çıkıyor. Eyalet yetkilileri, 2026 yılı boyunca 7 binden fazla ayı ihbarı alındığını ve eski rekorların geride kaldığını bildiriyor. En az altı ayı saldırısının kayıtlara geçtiği Colorado'da, ihbarların bir kısmı tehlikeli görülen hayvanların uyutulmasıyla sonuçlanıyor.