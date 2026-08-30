Ülkede Aç Kalan Ayılar Şehirlere İndi: Gördükleri Her Evi ve Dükkanı Basmaya Başladılar
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Kaynak: https://www.reuters.com/world/us/hung...
ABD’nin batı eyaletlerinde etkisini artıran şiddetli kış kuraklığı, doğal besin kaynakları tükenen binlerce ayıyı şehir merkezlerine yöneltmiş bulunuyor. Yaban hayatı uzmanları, hayvanların beslenmesinin neredeyse tamamını oluşturan bitki ve meyve türlerinin kuraklık nedeniyle yok olduğunu açıklıyor. Temel gıdalarından mahrum kalan ayılar, gelişmiş koku alma yeteneklerini kullanarak yerleşim yerlerindeki insan gıdalarına ulaşmaya çalışıyor. Ev, okul ve dükkanlara kadar giren hayvanlar, bölge genelinde insanlarla rekor sayıda tehlikeli temasın yaşanmasına ve can kayıplarına yol açıyor.
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Eyalet genelinde yaşanan insan ve ayı karşılaşmaları tarihi rekor seviyelere ulaşıyor
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Bölge genelindeki diğer eyaletlerde de can kayıpları ve itlaf sayıları artış gösteriyor
Uzmanlar kış uykusu öncesinde çöplere karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguluyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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