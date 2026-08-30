Psikologlar Açıkladı: 1945-1965 Yılları Arasında Doğanların En Önemli Ortak Noktası

Stanford Üniversitesi psikologlarından Laura Carstensen tarafından geliştirilen 'Sosyo-Duygusal Seçicilik Teorisi', bu kuşağın zihinsel altyapısını açıklayan somut bilimsel veriler sunuyor. Teoriye göre insan zihni, imkânların kısıtlı veya zamanın sınırlı olduğunu algıladığında enerjisini yüzeysel çatışmalara harcamaktan doğal bir biçimde vazgeçiyor. Bu doğrultuda Baby Boomer nesli; geçici kaygılar yerine güçlü aile bağlarına, samimi dostluklara ve içsel huzura öncelik vermeyi öğrenerek duygusal enerjisini korumayı başarıyor. Böylece hangi problemin tepkiyi hak ettiğini, hangisinin ise zamanla geçeceğini net bir biçimde ayırt edebiliyor.