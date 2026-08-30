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Psikologlar Açıkladı: 1945-1965 Yılları Arasında Doğanların En Önemli Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: 1945-1965 Yılları Arasında Doğanların En Önemli Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 17:50
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Davranış bilimcileri ve gelişim psikolojisi alanındaki uzman araştırmacılar, insan kişiliğinin doğuştan gelen sabit bir kalıptan ziyade çocukluk döneminde tecrübe edilen çevresel faktörlerle biçimlendiğini açıkça ifade ediyor. Yapılan son bilimsel değerlendirmelere göre, 1945 ile 1965 yılları arasında doğan 'Baby Boomer' kuşağı, kriz anlarını yönetme ve belirsizlikler karşısında duygusal dengeyi muhafaza etme hususunda son derece dikkat çekici bir psikolojik birikim sergiliyor. Araştırmacılar, söz konusu tablonun doğuştan gelen genetik bir ayrıcalıktan değil, dönemin getirdiği ağır ve çalkantılı tarihsel koşullardan kaynaklandığına önemle dikkat çekiyor.

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Zorlu savaş sonrası şartları yeni nesil için adeta bir hayat okuluna dönüştü

Zorlu savaş sonrası şartları yeni nesil için adeta bir hayat okuluna dönüştü

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki toplumsal ve ekonomik kriz ortamında dünyaya gözlerini açan bu nesil, çocukluk yıllarını kısıtlı imkanlarla geleceğin belirsiz olduğu son derece zorlu bir atmosferde geçirdi. Gelişim psikologları, bu çetin yaşam koşullarının bireyler için adeta bir dayanıklılık eğitimi işlevi gördüğünü ifade ediyor. Erken yaşlarda hayal kırıklığıyla yüzleşmek ve günlük krizlere pratik çözümler üretmek, söz konusu neslin karakter yapısını olgunlaştıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar duygusal tercihlerdeki değişimi bilimsel olarak ortaya koyuyor

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar duygusal tercihlerdeki değişimi bilimsel olarak ortaya koyuyor

Stanford Üniversitesi psikologlarından Laura Carstensen tarafından geliştirilen 'Sosyo-Duygusal Seçicilik Teorisi', bu kuşağın zihinsel altyapısını açıklayan somut bilimsel veriler sunuyor. Teoriye göre insan zihni, imkânların kısıtlı veya zamanın sınırlı olduğunu algıladığında enerjisini yüzeysel çatışmalara harcamaktan doğal bir biçimde vazgeçiyor. Bu doğrultuda Baby Boomer nesli; geçici kaygılar yerine güçlü aile bağlarına, samimi dostluklara ve içsel huzura öncelik vermeyi öğrenerek duygusal enerjisini korumayı başarıyor. Böylece hangi problemin tepkiyi hak ettiğini, hangisinin ise zamanla geçeceğini net bir biçimde ayırt edebiliyor.

Kazanılan aşırı dayanıklılık mekanizması zaman zaman duygusal bastırmaya yol açıyor

Kazanılan aşırı dayanıklılık mekanizması zaman zaman duygusal bastırmaya yol açıyor

Uzmanlar, kriz dönemlerinde yetişmenin getirdiği bu psikolojik kazanımların gizli bir maliyeti bulunduğunu da resmi verilere dayanarak kayıtlara geçiriyor. Yaşanan sorunları kendi imkânlarıyla aşmaya alışan bireyler, hislerini dışa vurmakta ve profesyonel destek talep etmekte zaman zaman yetersiz kalıyor. Kendi çocukluklarındaki imkânsızlıkları referans alan bazı bireylerin, günümüz nesillerinin yaşadığı duygusal problemleri küçümseme eğilimi gösterdiği ve empati kurmakta zorlandığı gözlemleniyor.

Mevcut akademik bulgular günümüz toplumları için kapsamlı bir adaptasyon rehberi niteliği taşıyor

Mevcut akademik bulgular günümüz toplumları için kapsamlı bir adaptasyon rehberi niteliği taşıyor

Psikoloji uzmanları, belirsizlikle başa çıkma ve duygusal esneklik geliştirme yetisinin tek bir döneme ait olmadığının altını önemle çiziyor. Günümüzün hızlı ve dijitalleşen dünyasında yaşayan genç bireylerin; anlık doyum arzusunu erteleyerek, günlük rahatsızlıklara tolerans göstererek ve ikili ilişkilerde derinleşerek benzer bir duygusal olgunluğa ulaşabileceği belirtiliyor. Sonuç olarak, 1945-1965 doğumlu bireylerin sergilediği sarsılmaz duruş, genetik bir ayrıcalık değil, tarihin zorlu süzgecinden geçilerek elde edilen kıymetli bir deneyim olarak değerlendiriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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