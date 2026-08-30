Psikologlar Açıkladı: 1945-1965 Yılları Arasında Doğanların En Önemli Ortak Noktası
Davranış bilimcileri ve gelişim psikolojisi alanındaki uzman araştırmacılar, insan kişiliğinin doğuştan gelen sabit bir kalıptan ziyade çocukluk döneminde tecrübe edilen çevresel faktörlerle biçimlendiğini açıkça ifade ediyor. Yapılan son bilimsel değerlendirmelere göre, 1945 ile 1965 yılları arasında doğan 'Baby Boomer' kuşağı, kriz anlarını yönetme ve belirsizlikler karşısında duygusal dengeyi muhafaza etme hususunda son derece dikkat çekici bir psikolojik birikim sergiliyor. Araştırmacılar, söz konusu tablonun doğuştan gelen genetik bir ayrıcalıktan değil, dönemin getirdiği ağır ve çalkantılı tarihsel koşullardan kaynaklandığına önemle dikkat çekiyor.
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